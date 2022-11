Santi Patroni Castello, sindaco Secondi: “Festività identitaria”

Santi Patroni Castello – Solennità dei Santi Patroni, Florido e Amanzio – Sindaco, Luca Secondi. “festività religiosa ma al tempo stesso identitaria di una collettività orgogliosa del suo passato, la prima che verrà celebrata dal nuovo vescovo Monsignor, Luciano Paolucci Bedini a cui siamo grati per il ruolo che svolge insieme a tutto il clero nella diocesi in tutte le sue componenti nel territorio”

“La solennità dei Santi Patroni Florido e Amanzio è senza dubbio per storia, tradizione e fede la data simbolo della comunità tifernate. Festività religiosa ma al tempo stesso identitaria di una collettività orgogliosa del suo passato, del presente e del futuro.

La presenza del Gonfalone, del comune, delle istituzioni del comprensorio, delle forze dell’ordine e di polizia, delle autorità civili e militari, delle associazioni, oggi in Cattedrale al Solenne Pontificale, (il primo del Vescovo, Monsignor, Luciano Paolucci Bedini, dopo l’ingresso in Diocesi lo scorso 18 giugno), dei tanti tifernati, è senza dubbio la sintesi di una comunità che, con fede, orgoglio e senso di appartenenza, celebra la ricorrenza simbolo del calendario di vita quotidiana.

Nel ringraziare il vescovo Monsignor Paolucci Bedini, tutto il clero tifernate, le parrocchie e le diverse componenti diocesane sul territorio, per l’attività che svolgono, anche sociale e di vicinanza ai cittadini e alle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà e sofferenti, auguro a tutti una buona festa dei Santi Patroni all’insegna della solidarietà, coesione sociale e speranza nel futuro dopo anni difficili sotto diversi profili”, e’ quanto dichiarato oggi dal sindaco, Luca Secondi, in occasione della Solennità dei Patroni della città, Florido e Amanzio, prima di prendere parte alle celebrazioni al Solenne Pontificale in Cattedrale.