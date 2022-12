Santa Barbara patrona Vigili del Fuoco, messaggio del sindaco Luca Secondi

Santa Barbara patrona Vigili del Fuoco – “Nella giornata in cui si ricorda Santa Barbara, alla quale i Vigili del Fuoco sono legati da una secolare, spirituale riconoscenza a protezione e sostegno del loro difficilissimo lavoro, voglio fare giungere al Distaccamento tifernate in tutte le sue componenti a partire dal Capo Reparto, Gian Paolo Ciuchi ed al funzionario, ingegner, Andrea Perri, i più fervidi auguri e i sensi del più vivo ringraziamento per il costante operato che i Vigili del Fuoco del nostro territorio spendono per la sicurezza e la protezione prima di tutto delle persone e di un ambiente così ricco di storia e di cultura.

A nome della collettività tifernate li ringrazio sia per l’attenzione con la quale ogni giorno rispondono ai problemi minuti che si presentano, alle piccole, grandi emergenze alle quali sono chiamati a dare una risposta. E li ringrazio ancora di più, se possibile, per il senso e la consapevolezza che dimostrato di possedere e di attuare a confronto e a contatto con un patrimonio ambientale e culturale delicatissimo e ricco come pochi altri al mondo”.

E’ quanto dichiarato dal sindaco Luca Secondi, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il sindaco tifernate parteciperà questo pomeriggio alla santa messa presso il Distaccamento tifernate in Via Gino Bartali. “Il ruolo di un Corpo come i Vigili del Fuoco, delle altre forze dell’ordine e della Protezione Civile e la loro presenza sul territorio sono indispensabili e preziosi”, ha concluso Secondi.