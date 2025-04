Sanità e manovra regionale al centro del dibattito Spi Cgil

A Città di Castello assemblea dei pensionati e focus sui Referendum 2025

Si è tenuta nella giornata di venerdì 4 aprile, a Città di Castello, l’assemblea territoriale dello Spi Cgil Alto Tevere, convocata per affrontare i temi della sanità locale e della recente manovra regionale. Alla riunione hanno preso parte numerosi delegati e iscritti del sindacato dei pensionati, che hanno espresso preoccupazione per le politiche in corso e per le loro ricadute su lavoratori e pensionati.

Durante l’incontro è stato dedicato ampio spazio alla situazione della sanità umbra, in particolare alle difficoltà riscontrate nell’accesso ai servizi, allungamento delle liste d’attesa e criticità nei reparti ospedalieri. Tra i punti segnalati, anche le incertezze sul futuro dell’ospedale di Umbertide, oggetto di lavori di ristrutturazione, e sui tempi di realizzazione della casa di comunità prevista nello stesso territorio.

I delegati hanno inoltre segnalato come le famiglie si trovino in condizioni sempre più complesse nella gestione della non autosufficienza, a causa di un’offerta pubblica limitata e dei costi crescenti delle rette nei servizi privati. A preoccupare ulteriormente è stata la recente decisione della Giunta regionale di incrementare l’addizionale Irpef, l’Irap e il bollo auto, misure considerate penalizzanti per chi già contribuisce in misura significativa al gettito fiscale, in particolare i pensionati e i lavoratori dipendenti, che secondo i dati forniti partecipano per oltre l’80% al versamento dell’Irpef.

Lo Spi Cgil Alto Tevere ha sottolineato la necessità di una mobilitazione unitaria, che coinvolga tutto il fronte sindacale, per richiedere un cambiamento delle scelte regionali. In particolare, viene indicata come prioritaria la lotta all’evasione fiscale e una riforma del sistema sanitario regionale che punti a una maggiore efficienza e accessibilità. Secondo il sindacato, un servizio sanitario pubblico più attrattivo potrebbe ridurre l’emigrazione sanitaria verso altre regioni e favorire l’arrivo di pazienti da fuori, con benefici anche sul piano finanziario per l’Umbria.

Un altro tema trattato è stato il sostegno alla campagna per i Referendum 2025, previsti per l’8 e 9 giugno, incentrati su lavoro e cittadinanza. I pensionati hanno confermato l’impegno a promuovere la partecipazione al voto e a organizzare iniziative di sensibilizzazione nel territorio. Tra queste, incontri su invecchiamento attivo, truffe digitali, sicurezza sul lavoro, precarietà, e giustizia fiscale, ritenuta essenziale per garantire un sistema sociale sostenibile.

Durante l’assemblea sono intervenuti Maurizio Maurizi, segretario della Lega Spi Cgil Alto Tevere, con una relazione sul sistema sanitario, e Fabrizio Fratini, segretario provinciale Spi Cgil Perugia, che ha illustrato le posizioni del sindacato rispetto alla manovra fiscale della Regione. Le conclusioni sono state affidate a Barbara Mischianti, componente della segreteria della Camera del lavoro di Perugia, che ha richiamato all’unità sindacale e all’azione sul territorio.

L’assemblea ha infine definito il calendario delle prossime attività, che include anche l’organizzazione della festa di Liberetà – periodico del sindacato pensionati – prevista per il 17 maggio a Umbertide.