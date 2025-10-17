San Giustino, scoperto con droga in auto e a casa

17 Ottobre 2025 Cronaca, Le città, San Giustino, Ultime notizie 0

32enne denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni, di origine tunisina e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo notturno nella frazione Selci Lama di San Giustino, il 32enne è stato fermato a bordo di un’auto. All’interno dell’abitacolo i militari hanno trovato un involucro contenente 0,35 grammi di cocaina.

Le verifiche sono proseguite presso l’abitazione dell’uomo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Alla luce dei rilevanti elementi probatori raccolti, il 32enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, confermando l’attività di contrasto dei Carabinieri contro lo spaccio nella zona.

