San Giustino, scoperto con droga in auto e a casa

Conte “Buongiorno e Politano ok, Baroni la nostra bestia nera” Il tecnico del Napoli: "Ci aspettano 7 in gare in 22 giorni, Torino squadra gloriosa".

Gasperini “Inter più forte, la Roma lavora per avvicinarsi” "Questi giorni di lavoro sono serviti a Pellegrini e Dybala, sono soddisfatto".

Chivu “Nazionali tornati sani, Gasperini modello di ispirazione” Il tecnico dell'Inter: "Domani giochera' Sommer, basta paragoni per Pio Esposito"

Paolini in semifinale a Ningbo, sfida Rybakina per volare alle Finals L'azzurra batte in rimonta Bencic, contro la kazaka si gioca il pass per Riad.

Via libera Cdm alla manovra da 18,7 mld, Meloni “E’ seria ed equilibrata” ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026.“E’ una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle precedenti”, ha detto in conferenza stampa il premier Giorgia Meloni.“E’ una manovra più leggera delle precedenti, pesa la situazione complessiva: nel 2026 […]

Un sondaggio, uova sempre più protagoniste nella ristorazione veloce ROMA (ITALPRESS) – Le uova, alimento semplice e radicato nella cucina italiana, stanno vivendo un ritorno di popolarità anche nel consumo fuori casa. A confermarlo è un sondaggio condotto da La Piadineria, catena italiana della ristorazione veloce, su un campione di oltre 5.500 clienti: quasi 1 cliente su 3 (29,23%) ha espresso interesse per una […]

Lavoro, Mattarella “La questione salariale non può essere elusa” ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro oggi procede a velocità diverse. Si creano diaframmi tra categorie, tra generazioni, tra lavoratori e lavoratrici, tra italiani e stranieri, tra territori, tra chi fa uso di tecnologie avanzate e chi non è in condizione di farlo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, durante la […]

Giustizia, Meloni “Separazione delle carriere per un giusto processo” Il videomessaggio della premier al Congresso Nazionale Forense

Maxi sequestro di droga all’interno del carcere di Lecce LECCE (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, in collaborazione con personale della Polizia Penitenziaria, hanno eseguito un’operazione congiunta, nel settore del contrasto al commercio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno della Casa Circondariale “Borgo San Nicola”. I controlli, eseguiti dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Lecce, con l’ausilio […]