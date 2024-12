San Giustino rientra in Anci Umbria dopo 10 anni di assenza

San Giustino – Il Comune di San Giustino è rientrato ufficialmente in Anci Umbria dopo circa 10 anni di assenza. La decisione, approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 5 dicembre 2024, segna una tappa importante per l’associazione, che ora comprende il 100% dei Comuni umbri. Il rientro di San Giustino non è dovuto a problematiche legate all’operato dell’associazione, ma è il risultato di una rinnovata consapevolezza sull’importanza di fare rete tra le amministrazioni locali.

Federico Gori, presidente di Anci Umbria e sindaco di Montecchio, ha commentato: “Il ritorno di San Giustino è un segnale di grande consapevolezza sull’importanza di fare rete. Questa scelta non solo rafforza la rappresentatività dell’Associazione, ma dimostra che lavorare insieme e condividere percorsi comuni è fondamentale per rispondere alle esigenze delle nostre comunità”. Gori ha sottolineato che l’ingresso del Comune di San Giustino rende ancora più forte la rete dei Comuni umbri, consolidando la capacità di agire collettivamente per il benessere dei territori.

Anche il sindaco di San Giustino, Stefano Veschi, ha voluto esprimere il suo parere sull’importanza del rientro in Anci Umbria, dichiarando: “Ci attendono sfide importanti e riteniamo che stare all’interno dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sia fondamentale per rappresentare le istanze che il nostro territorio intende esprimere. I Comuni sono il primo presidio di democrazia del nostro Paese ed è solo stando insieme che riusciremo a riaffermare la centralità del ruolo dei Comuni stessi”. Veschi ha anche sottolineato l’importanza della costante interlocuzione tra i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni, e come Anci Umbria rappresenti uno strumento fondamentale per rafforzare questo dialogo.

Con il ritorno di San Giustino, Anci Umbria celebra un momento di grande importanza, non solo per l’associazione stessa ma per l’intera regione. L’anno in cui si festeggiano i 50 anni di attività di Anci Umbria è anche quello che segna il pieno coinvolgimento di tutti i Comuni umbri, consolidando la capacità dell’associazione di fungere da piattaforma di confronto e supporto per le amministrazioni locali. Il rientro di San Giustino si inserisce in un quadro di crescente unità, che potenzia il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per le amministrazioni locali, che sono ritenute il cuore della democrazia e dello sviluppo locale.

Nel celebrare il ritorno di San Giustino, Anci Umbria ribadisce l’importanza di avere una rappresentanza completa e unita per affrontare le sfide comuni, rafforzando la capacità dei Comuni umbri di lavorare insieme per il bene dei territori e dei cittadini. Con il 100% dei Comuni umbri associati, l’associazione si prepara a svolgere un ruolo ancora più centrale nel panorama delle istituzioni locali, con una rinnovata forza nel dialogo con le istituzioni nazionali e regionali.

Il ritorno di San Giustino è un passo importante per Anci Umbria e per il futuro della regione, segnando un nuovo capitolo per la cooperazione tra i Comuni umbri. “Benvenuto San Giustino, insieme siamo più forti!” è il messaggio che Anci Umbria ha lanciato con entusiasmo, guardando a un futuro in cui la rete tra i Comuni continuerà a crescere e a rafforzarsi, per garantire il miglior servizio ai cittadini e rispondere alle esigenze del territorio.