San Giustino: promosso a pieni voti il progetto “Cura la tua città 2024”

San Giustino, 10 settembre ‘24 – Il laboratorio estivo “Cura la tua città 2024” sì è concluso nel migliore dei modi promosso dal Comune di San Giustino, nell’ambito delle attività dei Servizi “Informagiovani” e “Distretto 21”.

Il progetto ha coinvolto circa 30 giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni ed è stato realizzato in collaborazione con il personale educativo della Cooperativa Asad e quello tecnico dei Servizi sociali del Comune. Una bella esperienza pensata per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto dell’ambiente e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il tema del progetto ha previsto la cura di spazi inclusivi per la collettività, la mappatura delle aree verdi e la co-progettazione tra giovani e personale comunale delle aree pubbliche di interesse giovanile. Tutte le ragazze e i ragazzi si sono impegnati non solo a pulire le varie zone del territorio comunale, ma anche a dare le loro indicazioni e i loro suggerimenti su come migliorare le zone verdi per renderle più ordinate, decorose e adatte alle loro esigenze.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’assessore comunale alla scuola e al sociale che rivolgendosi ai partecipanti ha detto: “Grazie ancora per aver aderito a questa importante iniziativa. Il vostro impegno è un esempio e uno stimolo per altri coetanei, oltre che per la cittadinanza tutta, a prendersi cura del proprio territorio e renderlo ancora più bello”.