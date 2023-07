San Giustino, nuovi segnali sonori con Experimenta 2023

Arte e musica, architettura e suoni, colori e bellezza. Torna, nella suggestiva location di villa Magherini, Experimenta, la manifestazione dedicata al jazz ideata e organizzata dal Comune di San Giustino, insieme al Gal Alta Umbria, sotto la direzione artistica di Marco Sarti. Il 2023 è anche l’anno della maturità, dove si uniscono più arti per creare un mix che possa attirare e interessare il visitatore.

Ieri nella sede del Gal Alta Umbria di Città di Castello si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione.

”La caratteristica è costante – ha detto l’assessore alla cultura del comune di San Giustino, Milena Crispoltoni – ed è quella di ascoltare musicisti al top, avere l’opportunità di seguire i concerti di musica jazz di alta qualità: caratteristiche che hanno caratterizzato tutti gli anni e le serate di Experimenta. Siamo giunti all’ottava edizione, grazie anche al Gal Alta Umbria, questo vuol dire che la manifestazione jazz è fra quelle che promuovono il territorio. Infatti, i nostri appuntamenti sono utili per farlo conoscere ai concittadini e ai turisti che frequentano le serate”.

Diversi anche gli appuntamenti collaterali, con la mostra fotografica di Andrea Vezzini dal titolo ”Immagine anche” , che sarà inaugurata il 9 agosto.

Un partner di primo piano è stato il GAL Alta Umbria, realtà da sempre in prima fila per valorizzare i territori e le strutture. ”Il GAL contribuisce alla promozione di questo e di tanti appuntamenti dell’Alta Umbria – ha detto Mirco Rinaldi, presidente del Gruppo di Azione locale –. Experimenta è una manifestazione che sta andando bene e ha sempre maggiore sviluppo culturale grazie anche al connubio con Villa Graziani, creando un mix unico fra musica, architettura e splendidi paesaggi”.

Ottava edizione all’insegna della novità e non solo, come ha spiegato Marco Sarti, direttore artistico della manifestazione. ”L’idea – ha detto – era quella di cercare delle proposte e delle produzioni particolari, come fatto in questi 8 anni, cercando anche nelle fucine dei nuovi talenti nel centro Italia anche in Umbria, scovando qualche nome nuovo”.

Il programma dell’evento

Si inizia il 9 agosto alle 21 con ”Daniele di Bonaventura l’harmonium dei poveri” di Daniele di Bonaventura con il bandoneon solo; si passa poi al 16 agosto, sempre alle 21 con ”Riccardo Catria Quartet Mantra’s Dance” con Riccardo Catria alla tromba e al flicorno; Lorenzo Francioli alle tastiere e rhodes; Alessandro Bassi al basso e Nicola Pitassio alla batteria.

Nuovo appuntamento fissato per il 23 agosto alle 21 con ”Heidi Li trio flavors of Italy”, con Heidi Li voce; Manuel Magrini alle tastiere e per finire Lorenzo Bisogno al sax. Infine, il 30 agosto alle 21.30 ”Matteo Addabbo l’asino che vola” con Matteo Addabbo alle tastiere e all’organo; Andrea Mucciarelli alla chitarra e per finire Andrea Beninati alla batteria.

Informazioni cultura@comune.sangiustino.pg.it, oppure chiamare il numero 07586184479-96.