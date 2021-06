San Giustino, Lega: “Al lavoro per ripristinare la guardia medica notturna”

“Siamo al lavoro per ripristinare la guardia medica notturna di San Giustino”.

Così il capogruppo Lega Umbria, Stefano Pastorelli, il consigliere regionale Valerio Mancini e il consigliere comunale Lega San Giustino, Corrado Belloni.

“Nei periodi estivi si verifica una riduzione del personale sanitario a disposizione, dovuta a sostituzioni di medici di famiglia e ferie. Appena appreso del problema della guardia medica notturna ci siamo informati presso il direttore generale Usl Umbria1, Gilberto Gentili, che si è prontamente attivato. In questa fase in cui i contagi sono in netto calo, così come le urgenze sanitarie dovute al covid-19, sulla base di un accordo stipulato con la Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) verranno ridotte le ore Usca e i medici dirottati presso altri presidi, tra cui, appunto, la guardia medica di San Giustino. Operazione che dovrebbe consentirci di mantenere invariati orari e prestazioni di un servizio che copre anche i cittadini del comune di Citerna”.

“Invece di elargire premi di milioni di euro ad amministratori e super dirigenti del comparto sanitario – proseguono i leghisti – il Partito Democratico dell’Umbria avrebbe fatto meglio a investire nell’assunzione di personale medico e sanitario. Come ha fatto la sinistra a non accorgersi che sarebbero andati in pensione decine di medici di famiglia? E’ evidente l’incapacità di programmazione e l’assenza di una visione lungimirante della sinistra che si sta rivelando oggi in tutta la sua tragicità, soprattutto adesso che la pandemia ha lasciato ferite profonde ed è più difficile trovare personale da assumere, considerando anche che l’Università di Medicina è a numero chiuso”.