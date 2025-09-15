San Giustino inaugura la nuova sede AVIS comunale

Uno spazio di solidarietà aperto a tutta la comunità

Una nuova casa della solidarietà è stata inaugurata sabato a San Giustino: la sede comunale dell’AVIS, ospitata all’interno del Centro di Salute USL in Viale Fabbrini 2, diventa un punto di riferimento per cittadini, volontari e donatori. Fonte AVIS Comunale di San Giustino sottolinea come questo spazio non sia solo operativo, ma pensato per accogliere chi desidera avvicinarsi alla cultura del dono e alla cittadinanza attiva.

L’iniziativa nasce da un percorso avviato circa quattro anni fa, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, AVIS e USL Umbria 1. Secondo l’assessore alle Politiche sociali Enzo Franchi, che ha sostenuto il progetto sin dal suo inizio, la nuova sede rappresenta un passo importante per consolidare i valori di solidarietà e attenzione verso la comunità.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Tra questi, la consigliera regionale Letizia Michelini e il consigliere provinciale Gianluca Moscioni, insieme alla dottoressa Elisabetta Agea, responsabile del SIT dell’Ospedale di Città di Castello, che ha evidenziato il valore sanitario e sociale dell’iniziativa. Numerosi cittadini, volontari e donatori hanno affollato la sede, dimostrando concretamente l’interesse della comunità verso la cultura del dono.

Il sindaco Stefano Veschi e la presidente AVIS Zuzana Cernekova hanno definito la nuova sede come un simbolo di collaborazione e servizio. “Questa inaugurazione rappresenta una festa della comunità e un impegno rinnovato nel promuovere valori fondamentali come l’altruismo, l’inclusione e la salute pubblica”, hanno dichiarato.

Durante il suo intervento, il consigliere provinciale Moscioni ha evidenziato come la sede non serva solo San Giustino, ma anche il Comune di Citerna e le sue frazioni. Ha ringraziato tutti i volontari AVIS, il cui contributo quotidiano mantiene viva la cultura del dono, sottolineando che ogni gesto di generosità rafforza i legami sociali e salva vite.

La nuova sede consolida il ruolo di San Giustino come comunità attiva e impegnata nella solidarietà, creando spazi accessibili per chi desidera partecipare. Fonte AVIS Comunale di San Giustino evidenzia inoltre l’importanza della recente elezione di Kelly Belloni nel Consiglio Nazionale AVIS come rappresentante dell’AVIS Regionale Umbria con delega al Terzo Settore, un riconoscimento che valorizza la città e premia l’impegno dei suoi cittadini.

Prossimo appuntamento: sabato 11 ottobre con la “Giornata del Donatore”, tradizionale momento di celebrazione dei volontari e dei donatori. La giornata inizierà con la Cena del Donatore e proseguirà con le premiazioni, riconoscendo l’impegno di chi con costanza contribuisce alla salute collettiva. Comune e AVIS invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento che unisce comunità, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

Con la nuova sede e una partecipazione sempre più attiva dei cittadini, San Giustino rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura del dono, sottolineando il valore della solidarietà come gesto quotidiano e concreto a favore di tutti. Fonte AVIS Comunale di San Giustino