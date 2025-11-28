San Giustino illustra il bilancio 2026 con incontri pubblici

Tre serate per risorse, priorità e scelte dell’amministrazione

Il Comune di San Giustino ha scelto la strada della trasparenza e del dialogo diretto con i cittadini per presentare il bilancio 2026. Tre serate, distribuite sul territorio, offriranno l’occasione di conoscere da vicino le risorse disponibili, le priorità e i vincoli che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi mesi.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 1° dicembre al Teatro Filarmonica di Selci, seguito da un incontro il 2 dicembre al C.V.A. di San Giustino e da un terzo il 4 dicembre al Cinema Lux di Lama, tutti alle ore 21.

Durante gli incontri verranno illustrati i principali capitoli del bilancio: dalle manutenzioni ordinarie alle opere pubbliche, dai servizi alla persona alla scuola, fino agli investimenti in viabilità, verde pubblico e sicurezza. Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico, con l’obiettivo di rendere la cittadinanza parte attiva del processo decisionale.

Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore al Bilancio Andrea Guerrieri hanno sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto. “Il bilancio non è solo un documento tecnico – hanno spiegato – ma uno strumento che definisce la qualità della vita della comunità. Condividere le scelte significa rafforzare la fiducia e costruire insieme la San Giustino dei prossimi anni”.

Gli incontri rappresentano anche un’occasione per chiarire l’impatto delle tariffe e dei trasferimenti statali, mostrando come le risorse vengano allocate e quali progetti siano finanziati. La volontà dell’amministrazione è quella di rendere comprensibile un tema spesso percepito come distante, trasformandolo in un momento di partecipazione e democrazia.

Il bilancio 2026 si presenta come un documento articolato, che tiene conto delle esigenze quotidiane ma anche delle prospettive di sviluppo. La manutenzione delle infrastrutture, il sostegno alle famiglie, l’attenzione alla scuola e allo sport, la cura del verde e la sicurezza urbana sono i pilastri su cui si fonda la programmazione.

La scelta di organizzare tre serate in luoghi diversi del territorio risponde alla volontà di avvicinare l’amministrazione ai cittadini, favorendo la massima partecipazione. Ogni incontro. come riporta il comunicato della Redazione Stampa – Provincia di Perugia – sarà un’occasione per raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti, in un clima di ascolto reciproco. Il Comune ribadisce così il proprio impegno a costruire una comunità coesa e consapevole, dove le decisioni non siano calate dall’alto ma condivise.