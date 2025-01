San Giustino, evade dagli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Giustino, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto un 48enne del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nella circostanza l’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari poiché autore di atti persecutori nei confronti della madre, all’atto del controllo dei Carabinieri non è stato trovato in casa. I successivi accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno permesso in poco tempo di rintracciare il soggetto addirittura fuori del proprio comune di residenza. Raggiunto e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto nuovamente – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – alla misura coercitiva restrittiva presso il domicilio.