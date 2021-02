San Giustino, consegna spesa a domicilio per chi è positivo al Covid

Il Comune di San Giustino sempre più al fianco delle persone in difficoltà a causa del Covid-19. E’ tornata a pieno regime la macchina del volontariato che prevede il servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità, in particolare alimentari e farmaci, per i cittadini in condizioni di positività al Covid-19 o sottoposti a quarantena preventiva/fiduciaria.

“L’aumento dei contagi che ha colpito anche il nostro Comune – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri – rende necessaria una più capillare gestione dei servizi per garantire il massimo sostegno alla nostra comunità anche in questa fase dell’emergenza.

La riorganizzazione della spesa a domicilio è un altro tassello del rafforzamento dei servizi di prossimità dedicati ai cittadini che si trovano in stato di necessità. Questa operazione è stata possibile anche grazie allo straordinario lavoro solidale portato avanti dalle associazioni del territorio che hanno fatto fronte comune contro l’emergenza.

A consegnare la spesa a domicilio nel territorio, ma il servizio è esteso e operativo anche per i Comuni limitrofi, sono le associazioni Croce Bianca e Protezione Civile di San Giustino, veri professionisti nella gestione dell’emergenza ed equipaggiate con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la massima sicurezza nell’attività.

Il servizio sarà destinato esclusivamente alle persone affette da Covid o in isolamento preventivo/fiduciario, prive di rete familiare, oppure con rete familiare residente in altro comune o, a sua volta, in quarantena oppure appartenente a categorie a rischio.

Nel servizio di consegna verrà data priorità a disabili e persone con più di 65 anni. Per poter accedere al servizio, occorrerà rivolgersi al numero della PAT Croce Bianca telefonando, tutti i giorni, al 075 8520049.

“Chiediamo ai cittadini – conclude Guerrieri – di richiedere il servizio soltanto in caso di effettiva necessità, per consentire alla Protezione Civile di San Giustino e Croce Bianca di aiutare tutti coloro che ne hanno veramente bisogno”.