San Giustino – Al via l’indagine sierologica gratuita sulla popolazione

Assessore Guerrieri: “Uno strumento di prevenzione importante per contrastare la diffusione del virus”

Da mercoledì 14 aprile parte la campagna di screening gratuita realizzata dal Comune di San Giustino, attraverso l’utilizzo di test sierologici forniti dal Centro Operativo Regionale, che coinvolgerà in maniera volontaria la cittadinanza residente nel territorio comunale.

L’azione, intrapresa dall’Amministrazione in sinergia con PAT Croce Bianca, Medici di base e Protezione Civile di San Giustino, rientra nell’ambito delle attività volte a limitare e prevenire i rischi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19.

“Nelle ultime settimane – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri – la curva dei contagi nella nostra realtà è migliorata sensibilmente ma la situazione attuale, viste le graduali riaperture e la ripresa delle attività scolastiche, richiede comunque il massimo livello di attenzione. Nel territorio comunale il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid-19 resta importante e superiore, in termini numerici, ai valori che venivano registrati prima dell’incremento legato alla cosiddetta ‘terza ondata’ che a fine febbraio ha coinvolto tutta l’Umbria. La campagna di screening è uno strumento di prevenzione importante per contrastare una nuova avanzata e diffusione del virus, nell’attesa di un auspicato cambio di marcia nella campagna vaccinale”.

L’indagine sierologica è rivolta a tutte le persone maggiorenni che non abbiano già contratto il Covid-19 o ricevuto la somministrazione del vaccino e si svolgerà nell’area che è stata allestita presso la Stazione di San Giustino.

I test sierologici proseguiranno per tutto il mese di aprile, per un totale di otto giornate complessive, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 20. Per svolgere il test è necessario prenotarsi telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 393 8385318. In caso di positività sarà necessario svolgere un successivo tampone molecolare di conferma.

“Un sentito ringraziamento – conclude l’assessore Guerrieri – va a PAT Croce Bianca per l’individuazione di medici ed infermieri volontari nella realizzazione dello screening e al gruppo di Protezione Civile di San Giustino per il supporto logistico fornito all’iniziativa. Ricordo, inoltre, che presso le farmacie del territorio è possibile svolgere il test rapido antigenico gratuito per tutta la popolazione scolastica”.

Questo il calendario per effettuare il test sierologico: