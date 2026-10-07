San Francesco e Alice Hallgarten nel cammino verso Bonriposo

Fedeli dalla Montesca a Bonriposo tra memoria, fede e natura

📌 FLASH NEWS – Pellegrinaggio giubilare dalla Montesca all’eremo di Bonriposo nel segno di San Francesco e Alice Hallgarten. Fedeli in cammino tra storia, natura e preghiera, con la Messa celebrata da don Giorgio Mariotti.

Un pellegrinaggio tra fede, memoria e natura ha unito la figura di San Francesco d’Assisi a quella della baronessa Alice Hallgarten. Domenica 4 ottobre, nell’ambito delle iniziative legate all’Ottocentenario della morte del Santo, numerosi fedeli hanno raggiunto l’eremo di Bonriposo, dove è stata celebrata una Messa dedicata al Poverello di Assisi.

La giornata è iniziata nel parco della Montesca. Qui i partecipanti si sono ritrovati per un momento dedicato alla storia di Alice Hallgarten, nata a New York nel 1874 e trasferitasi nel territorio tifernate dopo il matrimonio con il barone Leopoldo Franchetti, celebrato nel 1900.

La baronessa occupa un posto particolare nella memoria di Città di Castello per le numerose iniziative benefiche realizzate a favore della popolazione della valle. Nel corso dell’incontro la sua figura è stata riletta anche attraverso il rapporto ideale con la spiritualità francescana.

Il ricordo della Baronessa alla Montesca

Tra le espressioni utilizzate nei testi dedicati ad Alice Hallgarten compare quella di “fiammella francescana”, definizione che richiama la sensibilità con cui la donna guardava alle condizioni di vita dei contadini e al loro percorso umano e spirituale.

Il suo intento, secondo quanto ricordato durante la mattinata, era quello di aiutare le persone che lavoravano la terra a elevarsi idealmente “dalle zolle a Dio”, un’immagine che lega il lavoro, la natura e la dimensione religiosa.

Concluso il momento dedicato alla memoria della baronessa, i fedeli si sono messi in cammino dalla Montesca verso l’eremo di Bonriposo. Il percorso si è sviluppato attraverso i boschi della collina, offrendo ai partecipanti l’occasione di osservare il paesaggio secondo la stessa visione attribuita ad Alice Hallgarten: la natura come manifestazione della bellezza divina.

Il pellegrinaggio ha quindi assunto anche il significato di un itinerario di riflessione, nel quale il cammino fisico verso l’eremo si è intrecciato con il richiamo alla spiritualità francescana.

La Messa nell’eremo frequentato da San Francesco

Raggiunto Bonriposo, i partecipanti si sono raccolti in preghiera nel luogo dove, secondo la tradizione ricordata durante l’iniziativa, San Francesco era solito fermarsi nei suoi spostamenti tra La Verna e il Subasio.

La Santa Messa è stata celebrata da don Giorgio Mariotti, insieme al diacono Lucio Crispoltoni. Il momento liturgico ha rappresentato il punto centrale del pellegrinaggio giubilare dedicato al Santo nell’anno dell’Ottocentenario della sua morte.

La mattinata si è conclusa con un ulteriore richiamo alla figura di Alice Hallgarten. È stata infatti letta l’ultima lettera scritta dalla baronessa pochi giorni prima della morte.

Nel testo emerge un messaggio consegnato idealmente alle generazioni successive e sintetizzato nell’invito a vivere secondo “Amore e pace”.

Parole che hanno chiuso una giornata nella quale la memoria storica della Montesca, il ricordo dell’impegno sociale di Alice Hallgarten e la spiritualità di San Francesco sono state riunite in un unico percorso verso l’eremo di Bonriposo.