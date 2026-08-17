San Bartolomeo, fiere e zootecnia nel centro storico

Torna la fiera storica con espositori e mostra animale

📌 FLASH NEWS – San Bartolomeo torna nel centro storico di Città di Castello con la fiera delle merci, la mostra zootecnica e la tradizionale tombola benefica

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Città di Castello, 17 08 2026 – La tradizionale fiera delle merci di San Bartolomeo si appresta a vivere un’edizione dal forte sapore di ritorno alle origini, riportando gli stand commerciali direttamente all’interno delle piazze principali del tessuto urbano. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di riorganizzare gli spazi espositivi per valorizzare il patrimonio architettonico locale, consentendo a residenti e visitatori di coniugare gli acquisti con una passeggiata culturale tra i palazzi e i monumenti più significativi. La manifestazione si terrà nel corso del fine settimana, concentrando le attività delle bancarelle nelle giornate di sabato e domenica, come riporta il comunicato di Marco Baruffi, Comune di Città di Castello.

Circa quaranta operatori commerciali animeranno il cuore della città con un’offerta merceologica diversificata che spazia dai generi alimentari all’abbigliamento, passando per calzature, accessori e articoli per la casa. Gli stand troveranno collocazione in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, punti nevralgici che in passato accoglievano storicamente il mercato ambulante. Questa scelta strategica mira a ricreare l’atmosfera delle edizioni passate, offrendo una vetrina di qualità ai commercianti e garantendo al contempo una migliore fruibilità degli spazi urbani da parte della cittadinanza e dei numerosi turisti presenti nel territorio comunale. Parallelamente agli spazi dedicati al commercio al dettaglio, il piazzale Ferri ospiterà gli operatori del settore agricolo, con una forte rappresentanza di produttori locali e delle eccellenze del territorio. Un’attenzione particolare sarà riservata alla memoria storica del mondo rurale grazie alla partecipazione del Club Landini d’Epoca Alto Tevere, che esporrà una selezione di trattori storici capaci di richiamare le tecniche di lavorazione della terra di un tempo. Questa sezione intende celebrare il legame profondo tra la comunità locale e la cultura contadina, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire antiche tradizioni e macchinari che hanno segnato lo sviluppo economico e sociale della vallata.

Il parco comunale Alexander Langer farà da cornice alla Mostra Zootecnica, confermandosi punto di riferimento per gli allevatori e gli appassionati del settore primario. L’evento espositivo vedrà la partecipazione di oltre trenta capi di razza Chianina in competizione nella mostra regionale promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria AAUM e ANABIC. Accanto ai bovini troveranno spazio consistenti rappresentanze di ovini, caprini, avicoli ed equini, oltre alle unità cinofile e ai reparti specializzati di tutela ambientale appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, ai Carabinieri Forestali, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e all’Associazione Cinofila Lupi dell’Umbria.

Il programma della manifestazione prevede numerose iniziative collaterali pensate per coinvolgere le famiglie e i visitatori di ogni età durante tutto il fine settimana. I più piccoli potranno vivere l’esperienza della fattoria didattica gestita da Dora e partecipare alle attività di avvicinamento ai cavalli attraverso il battesimo della sella con i pony. Nel frattempo la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello proporrà rievocazioni storiche di stampo rinascimentale, arricchendo il programma con approfondimenti sulle tradizioni popolari e gastronomiche locali sostenute dall’impegno della Pro Loco di Piosina e della Società rionale Madonna del Latte.

Il momento conclusivo del fine settimana di festa sarà affidato alla trentunesima edizione della Tombola di San Bartolomeo, organizzata dall’associazione Gli Amici del Cuore-Cardiopatici Alta Valle del Tevere. L’estrazione pubblica si svolgerà in piazza Matteotti e largo Gildoni a partire dalla tarda serata di domenica, richiamando un numeroso pubblico desideroso di partecipare all’iniziativa di solidarietà. Il montepremi complessivo prevede premi in denaro per le combinazioni vincenti, mentre per la seconda estrazione della tombola verrà assegnato un soggiorno turistico sulla riviera romagnola, con l’intero ricavato della vendita delle cartelle destinato al potenziamento dei servizi sanitari cardiologici locali e ad attività di rilevanza sociale e culturale promosse sul territorio.