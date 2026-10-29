Salone del tartufo bianco, apre la 46esima edizione

Tre weekend del gusto nel cuore di Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Città di Castello si prepara ad accogliere la 46esima edizione del Salone del tartufo bianco pregiato. La manifestazione animerà il centro storico in tre fine settimana con mercato, degustazioni, showcooking, spazi dedicati alle eccellenze territoriali e un nuovo allestimento

Città di Castello, 29 10 2026 – Città di Castello si appresta a ospitare la 46esima edizione del Salone nazionale del tartufo bianco pregiato, uno degli appuntamenti storici dedicati a una delle eccellenze gastronomiche più rappresentative del territorio, come riferisce il comuncato di Giorgio Galvani . Comune di Città di Castello. La manifestazione si svolgerà nel centro storico rinascimentale della città con ingresso gratuito nei giorni del 31 ottobre e 1 novembre, per poi proseguire il 7 e 8 novembre e infine il 14 e 15 novembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30 in piazza Matteotti. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, autorità civili, militari e religiose, oltre agli operatori della filiera legata al tartufo.

Tra gli ospiti annunciati figurano il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, l’assessore al Turismo e Commercio Letizia Guerri, il presidente dell’Ente Fiera Salone Nazionale Bianco Pregiato Lazzaro Bogliari e l’assessore regionale alle Politiche agricole Simona Meloni. Particolarmente significativa sarà la presenza del sindaco di Alba, Alberto Gatto. La partecipazione rappresenta un segnale di collaborazione tra due territori che condividono una consolidata tradizione legata alla ricerca e alla valorizzazione del tartufo. L’iniziativa punta infatti a rafforzare il dialogo tra le aree umbre e piemontesi protagoniste della cultura della “trifola”.

L’edizione 2026 segna una svolta anche dal punto di vista organizzativo e scenografico. Il progetto introduce infatti un layout completamente rinnovato che ruota attorno al debutto di Palazzo Bufalini, trasformato nel nuovo “Palazzo del Bianco Pregiato”. L’intervento è stato affidato a professionisti dell’Alta Valle del Tevere con l’obiettivo di ridefinire l’accoglienza del pubblico e valorizzare gli spazi urbani. Cuore dell’allestimento sarà Largo Gildoni, dove troverà posto una grande tensostruttura dedicata alle degustazioni e alle attività di intrattenimento. L’idea progettuale richiama il rapporto tra città e natura. Attraverso quinte scenografiche, percorsi immersivi e richiami al paesaggio boschivo umbro, i visitatori saranno accompagnati in un’esperienza che intende evocare l’ambiente naturale dal quale nasce il prezioso fungo ipogeo.

L’allestimento prevede una vera e propria trasformazione di Largo Gildoni in uno spazio sensoriale ispirato al sottobosco. Immagini di grandi dimensioni dedicate alla natura umbra, elementi vegetali, arredi progettati per la manifestazione e un’illuminazione studiata ad hoc contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente. Grazie anche alla collaborazione con AFOR Umbria, saranno inserite piante ornamentali e materiali naturali che accompagneranno il pubblico lungo il percorso di visita. L’obiettivo è offrire un collegamento diretto tra il centro storico e il territorio che custodisce la tradizione del tartufo. Il Salone proporrà un programma articolato dedicato alla gastronomia e alle produzioni locali. Il mercato del tartufo bianco pregiato sarà affiancato dal Villaggio dei Sapori, dagli spazi riservati alle eccellenze territoriali e da numerosi appuntamenti con showcooking ed esperienze rivolte a visitatori di tutte le età. In piazza Andrea Costa sarà allestito il ristorante ufficiale della manifestazione, gestito dalla Società Rionale Madonna del Latte. La struttura potrà ospitare oltre 80 persone e proporrà piatti della tradizione locale valorizzati dal tartufo bianco. Tra le preparazioni previste figurano tagliatelle, gnocchi, tortelli, bruschette, uova con tartufo e specialità a base di carne.

Un ruolo centrale sarà affidato anche alle associazioni locali. Piazza Matteotti ospiterà infatti il Villaggio delle Pro Loco, spazio dedicato alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e culturali del territorio. Saranno presenti la Pro Loco di Lerchi, Monte Santa Maria Tiberina, Riosecco, la Società Rionale Salaiolo e la Società Rionale San Pio X. Attraverso le loro proposte culinarie, i visitatori potranno scoprire ricette, prodotti e identità locali che caratterizzano l’area altotiberina.

Il percorso del gusto si estenderà inoltre a Piazza Fanti e Piazza Gabriotti, rafforzando il ruolo del centro storico come grande vetrina delle produzioni tipiche e delle eccellenze del Made in Italy. Con il nuovo impianto espositivo e una proposta sempre più orientata alla valorizzazione del territorio, la manifestazione punta a consolidare la posizione di Città di Castello tra i principali punti di riferimento nazionali dedicati al tartufo bianco pregiato.

Per tutte le informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito web della manifestazione (biancopregiato.it), i portali istituzionali del Comune di Città di Castello (www.comune.cittadicastello. pg.it) e di Città di Castello Turismo (www.cittadicastelloturismo.it ), insieme ai canali social collegati all’evento: tel. 075.8529254 e 075.8554922