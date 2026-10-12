Sagra della Castagna a Morra si celebra la 51esima edizione

Tre giorni tra arte, sapori e tradizioni nell’autunno umbro

📌 FLASH NEWS – Morra celebra la 51ª Sagra della Castagna dal 23 al 25 ottobre con mostre, musica, passeggiate, stand gastronomici, antichi mestieri e spettacoli. Tre giorni dedicati a tradizioni, cultura e valorizzazione del territorio locale e dell’autunno



Morra, 13 10 2026 – La Sagra della Castagna di Morra, frazione del Comune di Città di Castello situata al confine con la Toscana, raggiunge il traguardo della 51esima edizione e si prepara ad accogliere visitatori e appassionati da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. La manifestazione rappresenta da oltre mezzo secolo un momento centrale per la comunità locale. L’iniziativa valorizza uno dei prodotti simbolo della stagione autunnale e, allo stesso tempo, promuove il patrimonio culturale, artistico e sociale del borgo attraverso un programma che unisce tradizione e partecipazione.

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista venerdì 23 ottobre nell’oratorio di San Crescentino, dove sarà inaugurata anche la ventiseiesima edizione di Morrarte, rassegna dedicata all’arte contemporanea che negli anni è diventata uno dei punti qualificanti della manifestazione. L’esposizione, curata da Mario Fondacci e promossa dall’associazione “Artisti a Scuola”, ospiterà quest’anno le opere di Federica Gradassi Tondini. L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di portare l’arte contemporanea all’interno di un contesto territoriale ricco di identità, favorendo l’incontro tra creatività e comunità. Accanto agli appuntamenti culturali, il cuore della festa sarà rappresentato dagli spazi gastronomici. Durante l’intero fine settimana i visitatori avranno la possibilità di degustare castagne preparate in diverse varianti e specialità della cucina locale, in un contesto che punta a preservare le tradizioni enogastronomiche del territorio. Tra le attrazioni previste figura anche “Ricordi… Amo il Passato”, il museo curato da Elvira e Aurelia Nicasi. Lo spazio raccoglie oggetti, testimonianze e materiali legati agli usi e ai costumi del passato, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana e sulle tradizioni che hanno caratterizzato la storia della comunità.

La serata di sabato 24 ottobre sarà dedicata anche alla musica corale. Nella chiesa della Pieve di Santa Maria si esibirà il Coro Polifonico Sancte Michael di Castiglion Fiorentino, diretto da Sabrina Tanganelli. Domenica 25 ottobre il programma proseguirà con una passeggiata nei boschi che circondano il paese. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di scoprire i colori e gli scorci dell’autunno che caratterizzano l’area attorno al borgo. Nella stessa giornata sarà inoltre allestito “Alla scoperta della natura”, percorso curato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Assisi, dedicato alla conoscenza dell’ambiente naturale.

Le vie del centro ospiteranno artigiani impegnati nella dimostrazione di attività e lavorazioni tradizionali, occasione per tramandare pratiche e saperi che hanno accompagnato per generazioni la vita delle comunità rurali. A rendere ancora più vivace l’atmosfera contribuiranno gli artisti di strada con spettacoli itineranti rivolti a un pubblico di tutte le età. Nel pomeriggio spazio anche a “Willy Wonka nel mondo del cioccolato”, iniziativa curata dalla Scuola di danza Academy Ballet, e all’esibizione degli allievi della Nova Musica Rock Band, espressione della scuola di musica Novamusica. Ogni sera la manifestazione sarà accompagnata da aperitivi musicali e DJ set, pensati per creare momenti di incontro e socialità.

L’evento unisce cultura, gastronomia, arte e tradizioni popolari in un’unica proposta capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale. Secondo il presidente della Pro Loco, Marco Gattaponi, la manifestazione è il risultato di storie, persone e tradizioni che da oltre cinquant’anni accompagnano l’autunno del territorio, mantenendo vivo il legame tra il borgo e le proprie radici.