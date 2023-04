Sabato 22 e domenica 23 aprile debutta Extra Wine, il fuorisalone di Only Wine Festival

Per il decennale di Only Wine Festival il centro storico di Città di Castello si prepara ad accogliere visitatori e turisti con Extra Wine, il fuorisalone che il Comune organizzerà sabato 22 e domenica 23 aprile con i promotori della manifestazione enoica e il Consorzio Pro Centro. Dalle ore 18.00 si potrà bere un buon calice e assaggiare prodotti tipici nei bar e nei ristoranti, passeggiando tra i luoghi ricchi di arte e cultura della città antica. All’interno del maxi allestimento che sarà realizzato in piazza Matteotti, un giardino sensoriale di 200 metri quadrati creato da un’azienda tifernate, sarà possibile scoprire tutti i profumi che descrivono il bouquet di un calice di qualità, con apposite schede informative curate per l’occasione dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Gli appassionati potranno immergersi nei colori, negli aromi, negli odori che rendono irresistibile il vino, scoprendone curiosità e segreti. Tutto il centro storico accoglierà al meglio la decima edizione di Only Wine con l’idea di dare tanti interessanti motivi per conoscere i suoi tesori e per scoprire le attività commerciali che si affacciano sulle sue piazze e nelle sue vie ai visitatori che saranno richiamati a Città di Castello dalla ricca offerta dei 100 giovani produttori di vino ospitati a palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

A Extra Wine sarà possibile anche gustare profumi e sapori dei prodotti agricoli a chilometro zero dei coltivatori in vetrina a Campagna Amica, il progetto di Coldiretti che promuove la buona e sana alimentazione. L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli operatori economici coinvolti nell’ideazione e nell’organizzazione di Extra Wine e il Consorzio Pro Centro, che con la partecipazione al fuorisalone hanno condiviso con Only Wine e con l’ente l’obiettivo di promuovere il centro storico e le sue attività commerciali.

Insieme ad Only Wine: il fine settimana culturale di Città di Castello (22-25 aprile)

La valle di Signorelli ingresso ridotto al Museo diocesano dove è conservata, nel suggestivo salone gotico, l'opera di scuola signorellina raffigurante Madonna col Bambino tra i santi di Battista da Castello. Orari di apertura: 10-13.00/15.30-17.30. La chiesa di San Giovanni decollato a Città di Castello sarà aperta al pubblico domenica 16 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 con visite guidate gratuite. Sarà possibile inoltre visitare l'Oratorio di san Crescentino a Morra e gli affreschi di Luca Signorelli, solo su prenotazione al numero 331 579 3733. Domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile ore 15.30 "Signorelli cittadino Tifernate": in Pinacoteca visite guidate al percorso Signorelli Raffaello in Pinacoteca con quota di partecipazione € 8,00 a persona + il biglietto di ingresso ridotto.Sempre in Pinacoteca lunedì 24 aprile "Le opere prendono forma" Hai mai provato a metterti nei panni di un'opera d'arte? Santi, balestrieri, dame e cavalieri ritratti nelle opere di Luca Signorelli ti aspettano per riprendere vita! Attività per bambini dai 6 ai 10 anni con prenotazione. Costo € 5,00 a partecipante. In Pinacoteca Comunale prosegue Ciao Umbria: biennale d'arte contemporanea . Oltre 180 artisti, maestri e artisti affermati, provenienti da tutta Italia e non solo esporanno le loro opere, che spaziono tra pittura, scultura, fotografia, istallazioni. Domenica 23 aprile ore 11:00 "Diversi ma uguali" Museo delle Tradizioni Popolari per vedere come erano la caffettiera, il ferro da stiro, la borraccia e la lavatrice, ma anche tanti altri oggetti particolari e insoliti di cui scoprirai l'utilizzo al tempo dei tuoi bis nonni. Attività per famiglie con prenotazione. Costo € 5,00 a partecipante. A Malakos laboratorio di Micropalentologia per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Un corso pratico da non perdere. Due lezioni per imparare ad estrarre, purificare ed osservare al microscopio dei veri microfossili per ragazzi e adulti. Itinerari geolocalizzati e week end su Info www.rimaltotevere.it , FB e IN. Inquadra i QR code di RIM La Valle di Signorelli