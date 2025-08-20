Il giovane identificato dai Carabinieri e deferito

Un ragazzo di 20 anni residente a Città di Castello è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per il furto di un casco appartenente a un coetaneo. L’episodio si è verificato nei pressi di un esercizio pubblico della città, dove la vittima aveva lasciato in sosta il proprio ciclomotore con il casco assicurato tramite cinghia al veicolo.

Al momento di riprendere la moto, il proprietario si è accorto che la cinghia era stata rotta e che il casco non c’era più. Rimasto senza alternative, ha deciso di presentarsi in caserma per denunciare l’accaduto. L’intervento dei Carabinieri è stato immediato e ha dato avvio a un’attività di indagine mirata.

I militari hanno raccolto le testimonianze di diversi ragazzi e ragazze che in quel momento si trovavano nelle vicinanze del locale, ricostruendo gli spostamenti e i comportamenti sospetti di alcuni presenti. Parallelamente, sono state visionate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nell’area, che hanno fornito elementi utili a indirizzare le verifiche verso un soggetto preciso.

Nel giro di poche ore l’indagine ha consentito di individuare l’autore del gesto. Convocato in caserma, il giovane è stato messo di fronte alle prove raccolte. A quel punto ha restituito il casco sottratto, consegnandolo nuovamente al legittimo proprietario. Nonostante la restituzione, il ventenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia con l’accusa di furto aggravato.