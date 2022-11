Search for: Search Button

Rsa Musi Betti ancora chiusa, j’accuse all’Usl Umbria 1 dai consiglieri comunali

Rsa Musi Betti – Seppur annunciato come temporanea, la chiusura della RSA a Città di Castello non è stata ancora riattivata e la mancanza della RSA mette in difficoltà molti pazienti e relative famiglie. Il j’accuse arriva dai consiglieri capigruppo comunali tifernati di maggioranza, Gionata Gatticchi (Pd), Loriana Grasselli (Psi) e Rosanna Sabba (Lista “Luca Secondi sindaco”).

“Considerando che “A.s.l. Umbria 1 attualmente ha una graduatoria di richieste di ingresso in Asp Muzi Betti tutt’ora bloccata, tale struttura Muzi Betti potrebbe tranquillamente ampliare la sua capacità di risposta non solo con nuovi ingressi ma valutando proprio lì la riattivazione di RSA; “si chiede di conoscere da Regione ed A.s.l Umbria 1 le proprie volontà rispetto alla riapertura della RSA a Città di Castello, di conoscere se è intendimento da parte di A.s.l. Umbria 1 dare possibilità di maggiori ingressi in Asp Muzi Betti e se la Regione ed A.S.L. Umbria 1 ritengono fattibile riaprire la RSA presso ASP Muzi Betti”, concludono Gionata Gatticchi (Pd), Loriana Grasselli (Psi) e Rosanna Sabba (Lista “Luca Secondi sindaco”).

Riattivazione RSA ed ingressi A.S.P.”Muzi Betti”: interrogazione dei capigruppo Gionata Gatticchi (Pd), Loriana Grasselli (Psi) e Rosanna Sabba (Lista “Luca Secondi sindaco”).

La mancanza della RSA, come detto, mette in difficoltà molti pazienti e relative famiglie che spesso dopo la dimissione ospedaliera non hanno più un punto di riferimento importante; la struttura A.S.P. Muzi Betti attualmente ha a disposizione spazi per accogliere qualche decina di ospiti”, precisano nell’interrogazione Gatticchi, Grasselli e Sabba.