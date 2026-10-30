Roditori vicino alle cucine scolastiche, chiesti chiarimenti

Città di Castello: il Comune esclude rischi nei locali mensa

📌 FLASH NEWS – Roditori segnalati vicino alle cucine scolastiche di Città di Castello. Quattro consiglieri chiedono controlli e chiarimenti. Il Comune lega il caso al cantiere della palestra ed esclude conseguenze sui locali e sul servizio.

Un piccolo roditore ripreso, secondo la segnalazione, vicino alla porta delle cucine che preparano pasti per alcune scuole di Città di Castello. È l’episodio all’origine di un’interrogazione presentata da quattro consiglieri comunali per ottenere chiarimenti sulle condizioni igienico-sanitarie dell’area e sulla gestione degli spazi esterni. Lo riporta il Corriere dell’umbria di oggi. L’amministrazione comunale ha diffuso una prima risposta: collega la situazione al cantiere della palestra dell’Istituto Patrizi e afferma che i locali della mensa e l’attività di preparazione dei pasti non sono stati coinvolti.

Le immagini e la richiesta di verifiche

L’iniziativa porta le firme di Filippo Schiattelli, di Unione civica Tiferno, Tommaso Campagni, di Forza Italia, Andrea Lignani Marchesani, di Castello Civica, e Valerio Mancini, della Lega.

I video richiamati nella segnalazione mostrerebbero la presenza di un roditore in una zona adiacente agli accessi delle cucine. Gli ambienti si trovano nell’ex convitto della Fondazione per l’Istruzione Agraria e vengono utilizzati per preparare i pasti destinati agli alunni di alcune scuole dell’infanzia e primarie del territorio.

I consiglieri chiedono se il Comune fosse già informato delle segnalazioni e se gli uffici competenti o gli organismi sanitari abbiano effettuato sopralluoghi. Un ulteriore quesito riguarda le iniziative di prevenzione e gli eventuali interventi di derattizzazione già attivati.

Manutenzione e informazioni alle famiglie

L’interrogazione affronta anche la distribuzione delle competenze tra amministrazione comunale e Fondazione. I firmatari sollecitano precisazioni sui rispettivi rapporti e sull’attribuzione delle responsabilità per la manutenzione delle aree esterne, oltre che sull’organizzazione degli interventi necessari.

Tra le richieste figura inoltre la comunicazione alle famiglie degli eventuali controlli svolti. Il documento pone quindi sia il tema delle verifiche igienico-sanitarie sia quello dell’individuazione dei soggetti chiamati a occuparsi degli spazi interessati.

La comunicazione alla Provincia e alla Fondazione

Nella propria nota, il Comune annuncia che risponderà puntualmente ai quesiti in Consiglio comunale, quando l’interrogazione sarà inserita nel calendario dei lavori.

L’amministrazione anticipa tuttavia di avere trasmesso una comunicazione alla Provincia di Perugia e alla Fondazione, proprietaria dell’immobile. La richiesta è che ciascun ente provveda alla derattizzazione dell’area nell’ambito delle proprie competenze, in relazione alla situazione segnalata presso il cantiere dell’istituto agrario.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione comprende tre rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, uno dei quali di diritto, un rappresentante della Regione Umbria e uno del Comune di Città di Castello.

La posizione espressa dall’amministrazione esclude conseguenze per la mensa. Le risposte sui singoli accertamenti e sulle ulteriori questioni sollevate dai consiglieri sono invece rinviate alla discussione dell’interrogazione in aula.