Roberta Nanni si presenta alla cittadinanza: a Umbertide serve energia nuova e libera

Di seguito le principali parti dell’intervento della candidata a sindaco di Umbertide per Patto23 Roberta Nanni, durante la sua presentazione ufficiale tenutasi ieri pomeriggio presso il Centro Socio Culturale S. Francesco:

“Patto23 è la vera alternativa entusiasta, spinta da un’energia nuova e libera, che nasce come un gruppo di persone di centro-sinistra con a cuore Umbertide. Una squadra di persone e volti nuovi al mio fianco che rappresentano una vera e propria proposta di rottura fuori dagli schemi esistenti, per lavorare alla crescita del nostro paese.”

“Umbertide può crescere e diventare protagonista per i giovani, per gli anziani, per i servizi, per una buona sanità e una scuola efficace ed efficiente.

Essere parte di una comunità ci consente di crescere, come dimostra il progetto del Mercato della terra iniziato oltre dieci anni fa come scommessa e ora diventato un appuntamento non solo per acquistare prodotti ma anche per ritrovarsi e confrontarsi”.

“Ritengo di prioritaria importanza il tema dei giovani a cui è necessario tornare a dare voce, potenziando anche i servizi volti alla prevenzione del disagio giovanile e favorendo la realizzazione di progetti con i giovani e non per i giovani, ma anche quello dell’associazionismo, stimolando un dialogo tra tutte le associazioni presenti sul territorio.”

“E’ necessario potenziare i servizi per gli anziani, la sanità e l’ospedale che oggi non ha più la garanzia dei servizi fondamentali al cittadino. Se è vero infatti, da un lato, che la sanità è di competenza regionale, dall’altro lato è anche vero che è responsabilità del Sindaco mobilitarsi proattivamente nelle sedi competenti nel momento in cui i servizi di cura essenziali e la medicina territoriale sono sempre più messi in ginocchio e depotenziati.”

“L’arte e la cultura rappresentano settori su cui c’è ancora tanto da lavorare. Negli ultimi cinque anni, Umbertide è completamente scomparsa dal panorama regionale degli eventi culturali. Per questo motivo, è necessario tornare protagonisti favorendo azioni rivolte al territorio e alle eccellenze eno-gastronomiche, sfruttando soprattutto relazioni strategiche tra più Comuni e valorizzando una maggiore presenza dell’Associazionismo locale.”

“Come Patto23 abbiamo inoltre riflettuto sull’importanza di favorire una maggiore sensibilizzazione verso la cittadinanza con riferimento al tema delle energie rinnovabili, attraverso il rilancio della centrale Mola Casanova, luogo che è stato progressivamente abbandonato ma che può senz’altro recuperare una funzione di centrale importanza come futuro centro didattico per le energie rinnovabili”.

“Certo è che se parliamo di ambiente, dobbiamo tenere alta l’attenzione anche nei confronti del tema dei rifiuti: una tematica essenziale per la crescita virtuosa del nostro Comune. Sono convinta del fatto che, tra le numerose proposte che in questo ambito presenteremo nelle prossime settimane, l’apertura di un eco-sportello comunale dedicato al tema dei rifiuti e della sostenibilità, insieme all’implementazione di un sistema contributivo premiante per gli utenti più virtuosi, rappresentino dei punti di partenza importanti per una Umbertide più all’avanguardia.”

“Patto23 rappresenta un progetto di governo in cui non ci sono più ‘capi’ e correnti, ma donne e uomini liberi che si ritrovano nella loro casa comune: liberal-democratica, riformista e progressista. Persone pronte a lavorare con determinazione per interrompere l’immobilismo amministrativo e rilanciare una volta per tutte la nostra città, rendendola un punto di riferimento per tutto l’Alto Tevere.

“Sta a noi dare vita a un cambiamento reale per Umbertide che oggi non può che essere inclusivo e aperto ai giovani. Per farlo serve energia nuova”.