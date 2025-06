Riunione per il 5 giugno del Consiglio Comunale

Ancora un “doppio” appuntamento per il consiglio comunale di Città di Castello, che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per giovedì 5 giugno, nella residenza municipale di piazza Gabriotti, per un question time alle ore 17.00 e una seduta ordinaria alle ore 18.00.All’ordine del giorno ci saranno illuminazione pubblica, viabilità, verde, lavori nel territorio, ambiente, riqualificazione della città, agricoltura, elezioni.

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti catalizzerà la riunione dedicata a interrogazioni e interpellanze con quattro risposte: al consigliere Valerio Mancini (Lega) sulla mancanza di pubblica illuminazione nel tratto stradale di viale Alcide De Gasperi, all’intersezione con via Giovanni Spadolini; ai consiglieri Tommaso Campagni (FI), Elda Rossi e Riccardo Leveque (FDI) sul piano di manutenzione delle strade; ai consiglieri Rossi e Leveque sulla tempistica e sull’estensione dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione del parco di Rignaldello – Lago dei cigni e sulla proposta di intervento sulle attrezzature ludiche dell’area verde; al consigliere Roberto Brunelli (PD) sullo stato dei lavori di ammodernamento dell’asilo nido “Fiocco di neve” di Trestina e sulla riassegnazione del Centro di Vita Associata di Cornetto-Cinquemiglia alla comunità locale.

All’assessore con delega alle Società Partecipate Mauro Mariangeli spetterà la replica alla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sulle decisioni relative ai bilanci Sogepu-Sogeco e sulla nomina del nuovo amministratore unico. Il sindaco Luca Secondi interverrà, prima, sull’interrogazione dei consiglieri Loriana Grasselli, Mauro Tanzi, Luigi Gennari (PSI) sullo stato dei finanziamenti destinati a Villa Montesca e, poi, sull’interrogazione del capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani sui lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale San Florido.

I lavori della seduta ordinaria si apriranno con la discussione e il voto sulla mozione sulla riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agro-ecologica degli allevamenti intensivi presentata dal capogruppo del PD Gionata Gatticchi e con la mozione del consigliere Lignani Marchesani sui seggi elettorali in siti alternativi alle scuole. L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli risponderà al consigliere Domenico Duranti (PD) sull’adduzione delle acque della diga di Montedoglio nel Lago Trasimeno e il vice sindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi prenderà la parola sulla richiesta di segnaletica e di adeguamento alla normativa per l’individuazione delle località nelle zone periferiche e rurali, anche ai fini della geolocalizzazione. L’assemblea sarà quindi chiamata al dibattito e alla votazione sulla mozione della consigliera Arcaleni per favorire la diffusione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici nelle aree del territorio comunale.

L’assessore competente Carletti darà le informazioni richieste dai consiglieri Leveque e Rossi sul ritardo sull’inizio dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico alla piscina comunale. Si parlerà quindi di interventi per la mitigazione dell’impatto acustico derivante dal traffico veicolare nel tratto della E45 adiacente alle zone di Pesci d’oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo. A concludere la seduta sarà l’interrogazione del consigliere Campagni sul controllo e il contenimento dei piccioni in città, alla quale risponderà l’assessore all’Ambiente Mariangeli.

Come di consueto, il consiglio comunale potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina istituzionale del Comune al link https://cittadicastello. consiglicloud.it/home e attraverso il canale ufficiale YouTube dell’ente.