Ristrutturazione scuola primaria di Niccone, va avanti l’iter amministrativo

Sta proseguendo l’iter amministrativo riguardante i lavori di ristrutturazione presso la scuola primaria che sorge nella frazione di Niccone. Proprio nei giorni scorsi, a seguito di una manifestazione pubblica di interesse, è partito il percorso per la procedura negoziata volta all’individuazione della ditta alla quale affidare le operazioni che interesseranno l’edificio scolastico.

Una volta individuato il soggetto affidatario i lavori partiranno nella prossima estate.

“La scuola primaria di Niccone è una delle priorità della nostra Amministrazione – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici e all’Istruzione, Alessandro Villarini – con l’obiettivo di dare una scuola rinnovata a una comunità che lo chiede da anni. Nei confronti di un tema così sentito come quello dell’edilizia scolastica la nostra Amministrazione ha messo e metterà sempre massimo impegno”.

Vista la partenza ormai prossima dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Niccone e considerata l’impossibilità a causa dell’emergenza Covid-19 di reperire spazi all’interno delle scuole comunali, è stato dato mandato agli uffici competenti affinché si avvii ad una consultazione di mercato, finalizzata all’individuazione temporanea di uno o più immobili in locazione da destinare ad uso scolastico.

Stesso mandato è stato dato anche per la ricerca di immobili per il servizio dell’asilo nido comunale, così da aumentare la capacità ricettiva dei servizi educativi pubblici per la prima infanzia, attualmente soggetti a restrizioni anti-Covid, per venire meglio incontro alle esigenze delle famiglie.