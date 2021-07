Ristorazione scolastica e trasporto scolastico: nuove iscrizioni

Sono aperte le nuove iscrizioni ai servizi scolastici, trasporto scolastico e ristorazione per l’anno scolastico. 2021/2022. Le domande dovranno essere inoltrate on line, entro il 16 agosto 2021, con accesso diretto al modulo sfw al link https://pinguinoweb.comune. cittadicastello.pg.it/ PINGUINO_CDC/moduloonline.aspx al Servizio Istruzione – Educazione del Comune, il quale, previa verifica della regolarità delle domande, invierà successivamente, per quanto riguarda il trasporto scolastico, una e-mail di ammissione al servizio. Sono a disposizione, per il supporto alla compilazione delle domande, i seguenti recapiti: 075 8529207 – 075 8529389 – 075 8529390 L’iscrizione ai servizi è unica e valida per l’intera durata del percorso scolastico-educativo (scuola dell’infanzia o scuola primaria o scuola secondaria di 1° grado). Negli anni successivi e fino al termine di tale percorso, la domanda di iscrizione si intende tacitamente rinnovata con il solo pagamento della quota di iscrizione.

ll versamento relativo alla quota di iscrizione per il servizio di ristorazione scolastica va effettuato on line, contestualmente all’iscrizione stessa. Ad ogni utente verrà quindi attribuito un borsellino elettronico per i pagamenti della quota pasto giornaliera, che dovrà essere ricaricato on line, per gli importi indicati dal genitore, con collegamento e registrazione al link https://pinguinoweb.comune. cittadicastello.pg.it/ pinguino_cdc/PortalePinguino. aspx Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio è regolato da apposito disciplinare, consultabile al seguente link: https://trasparenza.comune. cittadicastello.pg.it/index. php?id_oggetto=19&id_doc=3250 Quote a carico dell’utenza per l’a.s. 2021/2022:

Sono esonerati dal pagamento delle quote trimestrali gli utenti riconosciuti con stato di handicap grave accertato ai sensi della L. n° 104/1992. L’istanza online si intende con riserva, pertanto il pagamento della quota di iscrizione verrà richiesto con e-mail dopo che sarà stata accertata, sulla base del disciplinare comunale e delle norme vigenti, la possibilità di erogare il servizio. I versamenti vanno effettuati on line sul portale https://pinguinoweb.comune. cittadicastello.pg.it/ pinguino_cdc/PortalePinguino. aspx

L’accesso ai servizi è altresì subordinato, per i già utenti, alla regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti. Si raccomanda il massimo rispetto della scadenza del 16 agosto 2021, per consentire una precisa e adeguata pianificazione dei servizi. Per le richieste pervenute in ritardo non viene garantito l’avvio del singolo servizio e nei tempi stabiliti. Per informazioni: Servizio Istruzione-Educazione tel. 075 8529207-389-390 da lunedi a venerdi ore 8-14; lunedi e giovedi anche ore 15-18