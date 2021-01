Chiama o scrivi in redazione

Rissa Umbertide, denunciate 5 persone per ipotesi del reato di rissa

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno deferito in stato di libertà 4 persone, due di nazionalità italiana e due di nazionalità albanese, di età compresa tra i 28 ed i 47 anni, per l’ipotesi di reato di rissa.

I fatti risalgono alla sera del 31 dicembre 2020 quando, all’utenza di emergenza 112 della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello, era pervenuta una telefonata che segnalava una rissa nel piazzale antistante un bar del centro urbano di Umbertide.

La pattuglia della locale Stazione Carabinieri, seppur a fronte di un tempestivo intervento, sul posto era riuscita ad individuare solamente un cittadino italiano che, nonostante evidenti segni sul volto a testimonianza di un pestaggio appena avvenuto, aveva rifiutato di fornire elementi utili ai militari.

Solo grazie all’acquisizione di testimonianze delle altre persone presenti, i militari erano riusciti a ricostruire quanto avvenuto poco prima, allorché si erano confrontati, verosimilmente per futili motivi, una coppia di cittadini albanesi ed una coppia di cittadini italiani, tutti già noti alle forze dell’ordine, tra cui l’unico identificato nel corso dell’intervento dei Carabinieri.

Riscontri utili a ricostruire l’accaduto ed a giungere all’identità dei partecipanti alla rissa erano giunti anche dal locale pronto soccorso, ove i militari avevano rintracciato proprio uno dei due cittadini albanesi, che stava ricorrendo alle cure mediche a seguito delle lesioni patite durante il violento litigio.

A conclusione delle indagini quindi, i quattro uomini, tra cui l’italiano refertato con giorni 6 di prognosi e l’albanese con giorni 15, sono stati tutti deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di rissa, oltre ad essere stati sanzionati amministrativamente per aver violato le norme anti assembramento in vigore.