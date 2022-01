Risorse PNRR per i borghi storici, il Comune di Umbertide indica Preggio

“Preggio rappresenta uno dei gioielli del nostro territorio – afferma il sindaco Luca Carizia – E’ quindi nostra intenzione dargli uno slancio ulteriore per migliorare ancora di più l’offerta che questo splendido borgo già esprime in maniera eccellente. L’opportunità che viene data da questo progetto pilota è interessante e importante per dare ancora più vigore alla realtà apprezzata dai tanti turisti e dai visitatori curiosi che ogni anno si recano a Preggio per ammirare le sue particolarità, le sue bellezze e la sua unicità. Uno slancio ulteriore per questo meraviglioso borgo può ripartire da qui, all’interno di un percorso che ha portato alla riapertura dell’ufficio postale e del dipensario farmaceutico nella sede di Palazzo Vignoli, garantendo di servizi essenziali agli abitanti della frazione”.