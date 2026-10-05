Risonanza magnetica, protocollo Usl per portatori dispositivi

Esami più accessibili tra Città di Castello e Gubbio

📌 FLASH NEWS – Usl Umbria 1 attiva un protocollo multidisciplinare per eseguire risonanze magnetiche su pazienti con pacemaker e defibrillatori. Prima procedura completata con successo a Città di Castello. Nuovo esame programmato a Gubbio

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CITTÀ DI CASTELLO, 5 10 2026 – La Usl Umbria 1 ha introdotto un nuovo protocollo multidisciplinare destinato a consentire l’esecuzione in sicurezza della risonanza magnetica nei pazienti portatori di pacemaker e defibrillatori impiantabili. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nell’organizzazione dei servizi diagnostici aziendali e punta a offrire una risposta più vicina alle esigenze dei cittadini del territorio. L’obiettivo è garantire l’accesso a esami particolarmente complessi senza la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie situate fuori regione, come riporta il comunicato di Luana Pioppi. In questo modo l’azienda sanitaria intende contribuire anche alla riduzione della mobilità sanitaria, favorendo la presa in carico dei pazienti direttamente nelle strutture umbre.

Alla base del nuovo percorso c’è un lavoro condiviso che ha coinvolto 15 professionisti appartenenti a differenti aree specialistiche. La definizione delle procedure è stata sviluppata attraverso la collaborazione tra cardiologi, radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici sanitari e personale infermieristico. Il protocollo è stato costruito con l’obiettivo di uniformare le modalità operative e assicurare elevati standard di sicurezza durante tutte le fasi dell’esame diagnostico. La cooperazione tra professionalità differenti ha consentito di mettere a punto procedure validate e condivise, in grado di rispondere alle specifiche esigenze cliniche dei pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili. Un passaggio significativo del nuovo percorso è stato registrato il 22 settembre, quando all’ospedale di Città di Castello è stata effettuata con esito positivo la prima risonanza magnetica cardiaca su un paziente portatore di defibrillatore seguendo il nuovo protocollo aziendale. L’esame ha rappresentato il primo test operativo della procedura elaborata dalla Usl Umbria 1. Dopo questa esperienza, il percorso è entrato nella fase di applicazione concreta. Un secondo esame è infatti programmato presso l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, confermando la volontà di estendere l’utilizzo della nuova modalità organizzativa all’interno della rete ospedaliera aziendale.

La risonanza magnetica cardiaca è considerata una delle metodiche diagnostiche più avanzate per l’analisi di numerose patologie e alterazioni del cuore. Questa tecnologia permette infatti di ottenere informazioni che in alcuni casi non risultano facilmente rilevabili con altre indagini diagnostiche. Nei pazienti portatori di pacemaker o defibrillatori impiantabili, tuttavia, l’esecuzione dell’esame richiede particolari precauzioni. Il campo magnetico generato dalla strumentazione può infatti interagire con i dispositivi salvavita e rendere necessarie procedure di controllo altamente specializzate. Per affrontare questa complessità, la Usl Umbria 1 ha elaborato un modello organizzativo fondato sull’integrazione tra Cardiologia, Radiologia e Fisica Sanitaria.

Il protocollo prevede una temporanea riprogrammazione del dispositivo impiantato attraverso specifiche apparecchiature dedicate. Durante l’esame viene inoltre garantito il monitoraggio continuo del paziente e un controllo clinico costante da parte degli operatori coinvolti. Ogni fase del percorso è stata definita per assicurare il massimo livello di tutela e ridurre i rischi connessi all’interazione tra il sistema diagnostico e il dispositivo cardiaco. L’attivazione del nuovo percorso si inserisce in un contesto di potenziamento dei servizi aziendali. Un ruolo rilevante è stato svolto anche dalla recente attivazione del centro Spoke dell’ospedale di Città di Castello. La struttura dispone oggi di una risonanza magnetica di ultima generazione acquisita grazie ai fondi provenienti dal lascito Mariani. La disponibilità di questa tecnologia ha contribuito a creare le condizioni necessarie per l’implementazione del nuovo protocollo e per l’erogazione di prestazioni ad alta specializzazione.

Il direttore generale della Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha evidenziato come il risultato ottenuto rappresenti un esempio di collaborazione tra diverse professionalità sanitarie. Secondo Ciotti, il nuovo percorso è stato reso possibile dalla capacità di integrare competenze cliniche, organizzative e tecnologiche all’interno di un unico modello assistenziale. Il direttore generale ha inoltre sottolineato che l’attivazione della prestazione specialistica consente di migliorare l’offerta sanitaria sul territorio, rafforzando la cooperazione tra servizi e presidi ospedalieri e garantendo ai cittadini cure sempre più sicure e vicine ai loro bisogni. Parallelamente, il nuovo protocollo contribuisce a limitare la necessità di ricorrere a strutture fuori regione per eseguire esami diagnostici di elevata complessità.