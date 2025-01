Ripristinato l'impianto di riscaldamento del Liceo “Plinio il Giovane”

Ripristinato dalla Provincia l’impianto di riscaldamento del Liceo “Plinio il Giovane”

Ripristinato dalla Provincia – E’ stato prontamente ripristinato dai tecnici della Provincia di Perugia l’impianto di riscaldamento del Liceo classico “Plinio il Giovane” di Città di Castello, interessato nella giornata di ieri (mercoledì 8 gennaio) da un guasto. La conferma arriva dal vicepresidente Sandro Pasquali che, oltre a ribadire il continuo impegno sugli edifici scolastici da parte dell’Ente, non nasconde il proprio dispiacere per aver appreso dalla stampa la notizia della manifestazione organizzata dalla scuola per evidenziare alcune criticità e non essere stati invitati all’incontro.

“Siamo pienamente consapevoli del disagio e del disservizio della giornata di ieri – precisa Pasquali -. Purtroppo si è verificato un blocco della caldaia che ha comportato un comfort termico ridotto per studenti e personale scolastico. L’Ente è subito intervenuto e anche oggi è stato effettuato un sopralluogo per la verifica della risoluzione della problematica. Per recuperare il disagio e riportare la giusta temperatura sono state, inoltre, aumentate le ore di riscaldamento della scuola.

Una soluzione adottata anche per diminuire la dispersione del calore, in quanto una parte dell’edificio scolastico è interessato da lavori”. Secondo quanto riportato da alcuni media, questa mattina gli studenti si sono ritrovati nel piazzale di fronte all’Istituto di Città di Castello e, supportati anche dalla dirigente scolastica, hanno espresso i propri disagi per le basse temperature e il protrarsi del cantiere che interessa parte del plesso.

Lo storico edificio del “Liceo Plinio il Giovane” è infatti oggetto di un complesso intervento di adeguamento sismico, che ha previsto l’installazione di isolatori sismici alla base, con l’esecuzione di opere di scavo delle fondazioni. In più è stata rifatta la copertura e la sostituzione di tutti gli infissi, per un totale di oltre 5 milioni di euro.

“Proprio oggi – continua Pasquali – è previsto un sopralluogo al cantiere già programmato da tempo. Si tratta di un incontro per definire con l’impresa la chiusura definitiva dei lavori e i tempi di riconsegna dell’immobile”.

Alla riunione saranno presenti per la Provincia di Perugia il Direttore generale Adriano Bei e l’ingegner Stefano Torrini, in qualità di Rup, l’impresa, la direzione dei lavori e la dirigente scolastica, Marta Boriosi.