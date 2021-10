Chiama o scrivi in redazione

Riprendono i corsi di teatro di Laboratori Permanenti

Anche quest’anno, ripartono i corsi di teatro organizzati da Laboratori Permanenti, con la direzione artistica e didattica di Caterina Casini che, proseguendo l’attività intrapresa in questi anni in Valtiberina, propone una serie di corsi per professionisti e principianti.

Un primo incontro esplicativo, per i già iscritti e gli interessati, si svolgerà lunedì 11 ottobre alle ore 18.45 presso lo spazio Campaccio di Sansepolcro: verranno presentati i corsi, saranno illustrati i programmi e le varie attività proposte.

Tra i corsi di specializzazione, dopo il grande interesse e successo ottenuto questa estate, Laboratori Permanenti propone una nuova sessione di studio con Francesca Della Monica.

Il corso A VOCE SPIEGATA sarà aperto a tutti e si svolgerà il 18, 19, 20 ottobre presso l’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro.

Il corso, suddiviso in 4 ore di lavoro giornaliere, prevede lo studio intensivo sull’uso della voce.

Francesca della Monica Francesca della Monica è una delle voci più interessanti del panorama musicale internazionale. Ha studiato presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, diplomandosi poi in Canto presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Fin dall’inizio della sua carriera si è dedicata alla musica del Novecento storico e contemporaneo, privilegiando le esperienze sperimentali e d’avanguardia. Ha incontrato e a collaborato con musicisti come Sylvano Bussotti, John Cage, Giancarlo Cardini, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci, Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chari, Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli, Riccardo Vaglini. Ha seguito la preparazione vocale di Dario Fo, Gigi Proietti, Sabina Guzzanti, Dominique Sanda, Sandro Lombardi, Iaia Forte e collabora con i maggiori registi e teatri italiani e con diverse scuole di teatro, “Scuola Paolo Grassi” di Milano, presso le Università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma, presso il “Centro di sperimentazione per la didattica musicale” di Fiesole, all’”Istituto musicale” di Bolzano, presso il “Teatro Metastasio” di Prato, alla “Fondazione Enrico Caruso” di Firenze, all’”Accademia di Belle Arti” di Firenze, Pontedera Teatro, Teatro Stabile Torino, Teatro Piccolo di Milano, INDA di Siracusa, Giving Voice (UK). Negli ultimi anni va conducendo con l’Università Federale del Minas Gerais, Università federale de Sao Joao del Rei, Unicampi di Campinas e Unespi de Sao Paulo una ricerca originale sulla vocalità teatrale.

Per info sul costo e iscrizioni inviare una richiesta a formazione@laboratoripermanenti.com