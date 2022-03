Rinviata Ermgroup San Giustino – Invicta Grosseto

È proprio destino che le sfide fra ErmGroup San Giustino e Invicta Grosseto siano accompagnate dalle difficoltà. Una volta recuperata l’8 marzo in terra maremmana la gara inizialmente in calendario per il 19 dicembre e poi rinviata a più riprese, ecco che anche il match di ritorno – programmato per le 17 di sabato 19 marzo al palasport di San Giustino e valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B maschile, girone F – è stato ufficialmente rinviato a data da concordare.

La richiesta è arrivata dalla società toscana, che conta quattro positivi al Covid-19 e nella giornata di mercoledì 16 marzo è arrivata la comunicazione della Federazione. Intanto, giovedì 17 la ErmGroup riprenderà gli allenamenti nel rispetto delle attuali normative Covid-19.