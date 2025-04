Rinnovato il Consiglio Direttivo del Basket Gubbio

Pierangelo Belbello confermato presidente

A.D. Basket Gubbio annuncia di aver rinnovato il proprio Consiglio Direttivo in seguito all’assemblea dei soci dello scorso 23 marzo. Confermato Pierangelo Belbello nel ruolo di Presidente e in quello di Vice Claudio Pierucci, che sarà affiancato in questo ruolo dall’altro nuovo Vicepresidente Rolando Sannipoli. Ex giocatore e capitano del Basket Gubbio nonché affermato imprenditore, Rolando ha accettato con entusiasmo il ruolo assegnato dal consiglio direttivo. Altro nuovo ingresso nel Consiglio Direttivo è Marco Tosti anche lui ex giocatore del Basket Gubbio, già da qualche anno team manager della squadra. Completano il direttivo Enrico Minelli, Andrea Vispi e Michele Minelli, confermati dopo la presenza nell’ultimo mandato.

Il mandato triennale appena terminato, come ha ricordato il presidente Pierangelo Belbello in apertura di assemblea, ha visto la vittoria di due campionati di Divisione Regionale 1, di una Coppa Umbra (traguardo mai raggiunto dal Basket Gubbio nella sua storia) e l’accesso al campionato di serie C unica dopo diversi anni di assenza dai campi interregionali. Da ricordare l’importante traguardo dei 50 anni di storia ed attività ininterrotta della società eugubina, giustamente festeggiati e onorati da tanti riconoscimenti tra cui la Stella di Bronzo al Merito Sportivo assegnata dal Coni.

Altre importanti iniziative hanno caratterizzato il triennio trascorso come la riqualificazione del campetto adiacente la palestra del “Commerciale” fortemente sollecitata dal Basket Gubbio, e realizzata grazie al fondamentale intervento del Comune di Gubbio con il quale si è valorizzata ulteriormente una zona nevralgica per i giovani appassionati della nostra città.

La costante crescita del movimento pallacanestro e l’incremento esponenziale degli iscritti in ambito minibasket e settore giovanile in campo maschile e femminile vanno ulteriormente ad impreziosire questi anni di duro e qualitativo lavoro messo in campo dallo staff dirigenziale e tecnico della società.

Gubbio come sede delle Final Four Under 17 e Under 19 (con due compagini Basket Gubbio presenti), l’organizzazione ormai in pianta stabile del corso allenatori nazionali di 3° livello e il raduno della nazionale femminile U20 in vista degli Europei di Matosinhos (Portogallo) vanno a testimoniare il largo spettro di azione della società, che vuole guardare al futuro con fiducia, ambizione e determinazione. Già dalle ultime due di regular season (la prima contro il Basket Gualdo al PalaLuzi domenica 6 alle 18:30, poi il 12 aprile alla Polivalente contro l’Unibasket Lanciano), ma soprattutto per i playoff promozione per l’accesso al campionato di Serie B Interregionale.