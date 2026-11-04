Rinnovabili, criteri certi per compensazioni ai Comuni umbri

Impianti Fer, la Giunta fissa il calcolo di risorse comunali

📌 FLASH NEWS – La Giunta dell’Umbria approva i criteri per calcolare le compensazioni ambientali degli impianti rinnovabili ai Comuni umbri. Parametri su produzione e mercato elettrico per definire le risorse destinate alle comunità locali.

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato i criteri generali per determinare il valore economico delle compensazioni ambientali riconosciute ai Comuni che ospitano impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento, comunicato il 4 novembre 2026, è stato adottato su proposta dell’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia Thomas De Luca.

La delibera riguarda gli interventi sottoposti ad Autorizzazione unica e a Procedura abilitativa semplificata, indicata con la sigla Pas. L’obiettivo è rendere uniforme la quantificazione delle misure compensative, attraverso riferimenti tecnici che consentano alle amministrazioni e ai proponenti di conoscere il valore economico degli obblighi previsti.

Le percentuali previste dalla normativa

Il quadro nazionale richiamato dalla Regione, contenuto nel decreto legislativo 190 del 2024, stabilisce compensazioni comprese tra l’1% e il 3% per le Pas e fino al 4% per le Autorizzazioni uniche, calcolate sul valore della produzione attesa.

Alla previsione delle percentuali, tuttavia, non corrisponde una definizione nazionale delle modalità tecniche e analitiche necessarie a stimare oggettivamente i proventi. Secondo quanto illustrato dall’amministrazione regionale, questa lacuna ha lasciato margini di discrezionalità nelle valutazioni e prodotto incertezze nell’applicazione delle disposizioni.

Produzione e mercato elettrico nel calcolo

La metodologia umbra utilizza le ore di funzionamento degli impianti, la producibilità annua espressa in megawattora e i parametri ufficiali del Gestore dei mercati energetici. Questi elementi costituiscono la base per stimare i proventi lungo la vita utile dell’impianto e determinare il programma delle compensazioni.

L’atto dà attuazione all’articolo 7, comma 12, della legge regionale 16 ottobre 2025, numero 7, dedicata alle misure urgenti per la transizione energetica e alla tutela del paesaggio umbro. La Regione si colloca così tra le prime amministrazioni regionali italiane a formalizzare un meccanismo di questo tipo.

Le destinazioni delle compensazioni

Thomas De Luca ha sottolineato il dovere, per chi realizza impianti energetici sul territorio, di riconoscere le compensazioni ambientali e territoriali spettanti alle comunità interessate. L’assessore ha ricondotto la scelta regionale alla necessità di superare trattative disomogenee mediante parametri scientifici e trasparenti.

Tra le destinazioni preferenziali previste figurano la realizzazione di impianti rinnovabili da cedere in proprietà ai Comuni ospitanti oppure da destinare a servizi pubblici e a Comunità energetiche rinnovabili nelle quali il Comune sia promotore o membro attivo. Sono inoltre contemplati interventi di mitigazione ambientale ed efficientamento energetico.

Un riferimento anche per gli investimenti

Per i soggetti proponenti, il metodo offre un riferimento oggettivo per includere le misure compensative nella valutazione economica dell’investimento. Il provvedimento punta a limitare stime arbitrarie e possibili contenziosi, collegando la quantificazione degli impegni a elementi verificabili.

La delibera nasce da un percorso di collaborazione con Anci regionale e nazionale, volto a coordinare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la tutela delle comunità sulle quali ricadono gli impatti territoriali degli impianti.