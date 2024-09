Rimborsi Tari 2023: 65.000 Euro per Famiglie con Basso ISEE a Città di Castello

L’Amministrazione Comunale di Città di Castello ha previsto un budget di 65.000 euro per rimborsare la Tari, la tassa sui rifiuti, alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Questo intervento si rivolge ai residenti con un indicatore ISEE fino a 16.000 euro, una soglia relativamente alta per la regione dell’Umbria. Le richieste di rimborso devono essere inoltrate esclusivamente online entro l’11 ottobre 2024. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il rimborso riguarda le spese per la Tari sostenute durante l’anno 2023. Per presentare la domanda, è necessario compilare il modulo disponibile nella sezione Servizi e Domande Online del portale istituzionale del Comune o utilizzare il link diretto: https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/default.jsp

Per facilitare la compilazione del modulo, l’Amministrazione mette a disposizione un servizio di assistenza online tramite il DigiPASS, contattabile al numero 075.8523171, selezionando l’opzione 3.

Gli assessori Mauro Mariangeli e Benedetta Calagreti sottolineano che l’importo stanziato è simile a quello dell’anno precedente, con una cifra di poco superiore ai 64.000 euro. “Il nostro obiettivo era sostenere le famiglie in difficoltà, un impegno che rientra nel bilancio di previsione 2024,” dichiarano Mariangeli e Calagreti. “Il mantenimento della soglia ISEE a 16.000 euro è una scelta che ci permette di includere un numero maggiore di beneficiari.”

Nel 2023, il Comune ha ricevuto 463 domande di rimborso, un dato che evidenzia l’ampia richiesta di tale supporto. La misura si rivolge ai cittadini residenti a Città di Castello al 1 gennaio 2023, che sono contribuenti e intestatari della Tari per le utenze domestiche. Per accedere al rimborso, è necessario avere un ISEE fino a 16.000 euro e dimostrare di essere in regola con il pagamento della Tari dell’anno 2023.

Le agevolazioni saranno concesse in base a una graduatoria, ordinata per fascia ISEE. La graduatoria rimarrà valida fino al 30 giugno 2025 per consentire di soddisfare eventuali richieste aggiuntive, qualora emergano ulteriori risorse finanziarie. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblico sull’albo pretorio online e nella sezione “Il Comune informa” del portale istituzionale. Inoltre, è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo Politiche Sociali al numero 075.8529431.