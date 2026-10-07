Rifiuti abbandonati, individuato un responsabile a Umbertide

7 Ottobre 2026 Ambiente, Cronaca 0
Rifiuti abbandonati, individuato un responsabile a Umbertide

Onduline in vetroresina in tre località sequestrato il mezzo

📌 FLASH NEWS – Individuato a Umbertide un indagato per abbandoni di onduline in vetroresina a Migianella, Ciliegiolo Coltronara e Rasina. I Carabinieri Forestali hanno sequestrato il mezzo impiegato. Confermato il sequestro dopo il ricorso.

UMBERTIDE – Gli abbandoni di onduline in vetroresina scoperti a Migianella, Ciliegiolo Coltronara e Rasina hanno portato all’identificazione di un presunto responsabile. Il personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Umbertide ha ricostruito diversi episodi avvenuti nel territorio comunale e deferito un soggetto all’autorità giudiziaria competente.

L’indagato, individuato nella sua qualità di gestore ambientale di un’impresa, deve rispondere delle contestazioni relative all’abbandono e alla gestione illecita di varie tipologie di rifiuti. Nell’ambito dell’attività è stato sequestrato anche il mezzo utilizzato per gli smaltimenti contestati.

I rinvenimenti nel territorio umbertidese

Il riferimento specifico degli accertamenti locali è costituito dalle onduline in vetroresina, abbandonate in più punti del comune. I rinvenimenti hanno interessato tre località distinte e riguardano molteplici episodi.

L’attività del Nucleo di Umbertide ha consentito di collegare gli abbandoni a un soggetto identificato. La notizia di reato, inizialmente riferita a persone ignote, è stata quindi ricondotta all’indagato, immediatamente segnalato alla magistratura.

Il passaggio dall’accertamento dei depositi all’individuazione del presunto autore è maturato attraverso il monitoraggio del territorio e il lavoro investigativo dei militari.

Le contestazioni sulla gestione dei materiali

Gli addebiti attribuiti al gestore ambientale comprendono diverse categorie di rifiuti. L’indagine non riguarda pertanto soltanto la presenza delle onduline nelle località indicate, ma anche la gestione illecita dei materiali contestata al soggetto.

La qualifica ricoperta nell’impresa è richiamata nell’attribuzione delle condotte. Il deferimento all’autorità giudiziaria riguarda gli elementi raccolti dai Carabinieri Forestali durante gli accertamenti sugli episodi di abbandono.

Confermato il sequestro del veicolo

Il mezzo individuato come quello utilizzato per l’abbandono dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro. Contro il provvedimento è stato presentato un ricorso da parte del soggetto interessato.

L’impugnazione non ha portato alla revoca della misura: il sequestro è stato confermato. Il veicolo resta quindi sottoposto al vincolo disposto nell’ambito dell’operazione.

Attenzione alle zone boscate e demaniali

L’intervento a Umbertide si inserisce nei controlli dei Carabinieri Forestali contro l’abbandono incontrollato e la gestione illecita dei rifiuti. Una particolare attenzione viene riservata alle aree demaniali e boscate del territorio.

L’attività comprende verifiche su scarti edili, plastica, materiali ferrosi e rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il controllo continuativo delle aree, affiancato dagli approfondimenti investigativi, ha permesso in diverse occasioni di risalire agli autori degli smaltimenti illeciti.

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