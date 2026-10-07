Rifiuti abbandonati, individuato un responsabile a Umbertide

Oltre il bullismo: sport, scuola e istituzioni per la cultura della prevenzione ROMA (ITALPRESS) – Il Coni apre le porte ai ragazzi e li mette al centro del confronto su bullismo, prevenzione e safeguarding.E’ questo uno degli elementi più significativi di “Oltre il bullismo. Lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione”, l’incontro promosso da Asc – Attività Sportive Confederate, Uni, Fidae e Accredia, svoltosi questa […]

Banca del Fucino porta all’Aquila la mostra dedicata a Piersanti Mattarella L’AQUILA (ITALPRESS) – Inaugurata all’Aquila, presso il Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, la mostra fotografica “Il sogno spezzato. L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella”, promossa da Banca del Fucino con Fondazione Sicilia, Sicily Art & Culture e con il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.L’esposizione, curata dalla Fondazione Sicilia, ripercorre con circa 150 scatti […]

Il GAL Pesca Trapanese porta gli Itinerari del Gusto al TTG di Rimini TRAPANI (ITALPRESS) – La costa trapanese si presenta al mercato turistico come un’unica destinazione. Il GAL Pesca Trapanese porta il progetto Itinerari del Gusto al TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B del turismo, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre. Allo stand saranno presenti i sindaci dei dodici Comuni della […]

Engineering completa la cessione di Alfahealth ad Accenture ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Engineering annuncia attraverso una nota di aver perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale di Alfahealth, società specializzata nella trasformazione digitale del settore sanitario italiano, ad Accenture. Il closing fa seguito all’avveramento delle condizioni previste dall’accordo e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluse quelle in materia di […]

Vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026 la canadese Anne Carson ROMA (ITALPRESS) – Il Nobel per la Letteratura 2026 è stato assegnato alla scrittrice e poetessa canadese Anne Carson. L’Accademia svedese la premia per “la sua opera audace e inventiva che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea”. (ITALPRESS). Foto: Ipa Agency

Legge elettorale, Meloni “Garantiamo rappresentanza e stabilità” ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere […]

La Spagna ha perso 393.000 abitazioni in affitto tra il 2018 e il 2025 ROMA (ITALPRESS) – L’offerta di alloggi in affitto in Spagna è calata drasticamente negli ultimi otto anni, come conseguenza delle diverse misure normative adottate dalla coalizione di sinistra guidata da Pedro Sànchez. Secondo i dati del portale immobiliare idealista, nel 2025 c’erano 510.091 annunci di affitto a lungo termine, contro i 902.664 del 2018: una […]

Tajani “Crescita salari e diritti lavoratori vanno di pari passo” ROMA (Italpress) – “Crediamo che la crescita dei salari e i diritti dei lavoratori siano strettamente collegati”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo alla Camera dei Deputati all’evento “Salario giusto, lavoro vero”, organizzato dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia. Tajani ha sottolineato […]

La riforma della Legge elettorale passa alla Camera con 227 voti favorevoli ROMA (ITALPRESS) – La riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, lo Stabilcum, passa alla Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Dai banchi della maggioranza è scattato l’applauso, malumori e proteste tra le opposizioni. Con la nuova legge i partiti dovranno definire, prima del voto, il loro candidato premier, il premio di maggioranza scatterebbe […]