Ricostruzione Umbertide accelera con undici milioni di euro

26 Marzo 2026 terremoto, Ultime notizie 0
Ricostruzione Umbertide accelera con undici milioni di euro

Piano opere pubbliche umbre sblocca risorse verso Umbertide

La Cabina di coordinamento guidata dal Commissario Straordinario Guido Castelli ha sancito il via libera ufficiale al primo stralcio del piano per le opere pubbliche. Il provvedimento focalizza l’attenzione sulla regione Umbria con uno stanziamento che supera gli undici milioni di euro. Questi fondi sono destinati a sanare le ferite inferte dai movimenti tellurici del 2023. La strategia operativa punta sulla rapidità della fase progettuale per garantire una cantierizzazione immediata delle infrastrutture civili e sociali.

Il cuore della rigenerazione urbana a Pierantonio

La parte più consistente del finanziamento riguarda la frazione di Pierantonio nel comune di Umbertide dove sorgerà un nuovo polo scolastico all’avanguardia. L’investimento di oltre sette milioni di euro rappresenta la chiave di volta per il ritorno alla normalità degli studenti locali. Tale intervento non si limita alla semplice edilizia scolastica ma funge da motore per il rilancio dell’intero tessuto comunitario. La priorità assoluta resta la sicurezza sismica coniugata alla funzionalità degli spazi educativi.

Interventi diffusi sul territorio perugino e gubbino Ricostruzione

Oltre al settore scolastico le risorse coprono una serie di infrastrutture strategiche e simboliche. A Perugia spicca il recupero della palestra di Sant’Erminio che riceverà una dotazione di oltre tre milioni di euro per il suo ripristino funzionale. Parallelamente il piano include la messa in sicurezza di luoghi di culto e cimiteri nel comune di Gubbio e nelle zone limitrofe. Questi siti possiedono un valore identitario profondo e la loro riapertura è considerata essenziale per la stabilità sociale della popolazione residente.

Efficienza amministrativa e sinergia istituzionale

Il successo di questa programmazione deriva da una collaborazione stretta tra la struttura commissariale e la Regione Umbria presieduta da Stefania Proietti. La semplificazione delle procedure burocratiche ha permesso di destinare immediatamente fino al dieci per cento del valore delle opere alla sola progettazione. Tale meccanismo finanziario elimina i tempi morti e consente ai tecnici di avviare subito i rilievi necessari. L’obiettivo finale resta la restituzione di edifici sicuri e durevoli in tempi certi evitando lo spopolamento delle aree colpite.

Ricostruzione

Sia il governo centrale che le autorità regionali monitoreranno l’avanzamento dei singoli cantieri per assicurare il rispetto dei cronoprogrammi stabiliti. La dotazione economica complessiva per l’area umbra si attesta precisamente sugli 11,1 milioni di euro segnando un passaggio decisivo verso la fine dell’emergenza post-sisma.

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