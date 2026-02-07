Ricostruzione scuola Dante Alighieri al centro del confronto

In Prefettura a Perugia martedì si discuterà il dossier

La ricostruzione della scuola media Dante Alighieri torna al centro dell’agenda istituzionale con un incontro fissato per martedì 17 febbraio in Prefettura a Perugia, convocato dal prefetto Francesco Zito dopo le sollecitazioni arrivate dal Comune di Città di Castello. Una riunione attesa da mesi, che punta a riaprire un dialogo operativo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con Invitalia, chiamati a chiarire tempi e modalità di un intervento edilizio fermo da oltre un anno.

Un confronto richiesto da tempo dal territorio

Secondo quanto riferito dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri, il prefetto ha raccolto l’appello dell’amministrazione comunale, che da tempo chiede un percorso risolutivo per superare lo stallo dei lavori. La situazione della Dante Alighieri, spiegano, non è isolata: «Città di Castello si trova nella stessa condizione di altri comuni italiani», ricordano, sottolineando come la mancanza di certezze stia pesando sull’intera comunità scolastica.

Secondi ha espresso «gratitudine per l’attenzione e la vicinanza dimostrate dal prefetto», annunciando la partecipazione del Comune all’incontro, mentre alcuni interlocutori istituzionali si collegheranno da remoto. Un passaggio definito cruciale per sbloccare un cantiere che la città considera prioritario.

Mobilitazione della comunità e nodo del dimensionamento

Parallelamente alla questione edilizia, resta aperto il fronte del dimensionamento scolastico, che ha generato forte contrarietà tra famiglie, docenti e amministrazione. La decisione del commissario ad acta e nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, di includere Città di Castello nel piano di accorpamenti è stata giudicata «illogica» dal Comune, che ritiene disattese le istruttorie iniziali della Regione.

La scelta, contenuta nel decreto direttoriale 62 del 28 gennaio 2026, prevede l’unificazione dell’istituto Alighieri-Pascoli con i due circoli didattici cittadini. Una prospettiva che l’amministrazione considera impraticabile per ragioni logistiche e organizzative, tanto da annunciare un ricorso al TAR per tutelare il territorio.

Un dossier complesso sostenuto da oltre 3200 firme

Nel recente incontro a Perugia con Pellecchia, il sindaco e l’assessore hanno ribadito le motivazioni tecniche che rendono impossibile recepire il provvedimento. A supporto della posizione del Comune c’è anche una raccolta firme che ha superato quota 3200, segnale di una mobilitazione ampia e trasversale.

La comunità scolastica, spiegano Secondi e Guerri, sta vivendo una fase delicata: da un lato l’urgenza di riaprire un edificio strategico per la città, dall’altro la necessità di difendere un assetto scolastico ritenuto più funzionale rispetto a quello previsto dal dimensionamento.

Attesa per l’incontro in Prefettura

L’appuntamento di martedì in Prefettura rappresenta dunque un passaggio decisivo. L’amministrazione comunale auspica che il confronto con Ministero e Invitalia possa finalmente definire un percorso chiaro per la ripresa dei lavori e, parallelamente, che si apra una riflessione sul dimensionamento, con un possibile ripensamento da parte dell’Ufficio scolastico regionale.