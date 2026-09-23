Ricostruzione, proroghe su domande e incarichi professionali

Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione-SFA-Universal Marketing NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato oggi a New York un Protocollo d’Intesa istituzionale con l’obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense.L’accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore […]

Onu, Tajani “Sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quelle di Guterres e Trump “sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a […]

Conti pubblici, Meloni “Seguiremo la tabella di marcia” ROMA (ITALPRESS) – “Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall’8,1% all’attuale 3,08%: stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a […]

Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da due anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournèe in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai […]

Obesità, la Lombardia prima regione a dare attuazione alla legge nazionale MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi all’unanimità il progetto di legge, presentato dal gruppo di Forza Italia, sulla rilevanza sociale dell’obesità, relatore Giulio Gallera e primo firmatario Jonathan Lobati.Il provvedimento introduce strumenti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla presa in carico delle persone affette da obesità, dando attuazione a […]

Trump all’Onu “Altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata. Mentre gli altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. Mentre gli altri hanno parlato di coraggio, l’America lo ha dimostrato, e mentre gli altri hanno promesso forza, io l’ho […]

Ai Mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d’oro A Montreal trionfano Cattaneo, Ganna, Sobrero, Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel.

Giustizia, il progetto “Uffici di Prossimità” fa tappa al Tribunale di Catania CATANIA (ITALPRESS) – Prosegue il ciclo di conferenze tematiche di “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, il progetto voluto dal Ministero della Giustizia e attuato da Regione Siciliana col supporto di Formez. Domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 9.30, l’Aula delle Adunanze del Tribunale di Catania ospiterà la terza conferenza tematica, […]

Rifiuti e igiene urbana, per il settore la sfida dell’aggregazione MILANO (ITALPRESS) – Il settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali in Italia si trova a un bivio: da un lato performance di economia circolare tra le migliori d’Europa, dall’altro una frammentazione gestionale che frena investimenti e crescita industriale. E’ quanto emerso dal convegno “Aggregazione ed economia circolare: le nuove sfide del waste e […]