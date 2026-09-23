Ricostruzione, proroghe su domande e incarichi professionali

23 Settembre 2026 terremoto, Ultime notizie 0
Ricostruzione, proroghe su domande e incarichi professionali

Nuove scadenze sui sismi di Ancona e Umbertide entro 2027

📌 FLASH NEWS – Ricostruzione privata dopo i terremoti di Ancona e Umbertide: incarichi dei professionisti entro il 31 dicembre 2026. Le domande di contributo sulla piattaforma Ge.Di.Si. potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.

Via libera della Cabina di coordinamento

La Cabina di coordinamento ha condiviso con le Regioni Marche e Umbria una nuova ordinanza che aggiorna i tempi della ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 9 novembre 2022 ad Ancona e del 9 marzo 2023 a Umbertide.

Il provvedimento modifica l’Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 e amplia le scadenze destinate a cittadini e professionisti coinvolti nelle procedure.

Domande di contributo fino al 2027

Il termine per presentare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione la domanda di contributo per gli interventi privati passa dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.

Le richieste dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., utilizzata per la gestione delle pratiche di ricostruzione.

Deposito degli incarichi entro dicembre

Slitta anche la data per il deposito del contratto con il professionista incaricato della progettazione, quando non è stata ancora inoltrata la domanda di contributo.

La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2026, in sostituzione del precedente termine del 30 settembre 2026.

Castelli: più tempo per completare i passaggi

Il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha spiegato che l’ordinanza punta a dare più tempo ai cittadini e ai tecnici per completare gli adempimenti necessari e sostenere il percorso di ricostruzione.

Castelli ha richiamato anche la proroga fino al 2029 della gestione commissariale per il sisma del 2016, indicandola come elemento utile a definire un orizzonte più ampio per le procedure legate agli eventi di Ancona e Umbertide. Il commissario ha ringraziato i presidenti delle Regioni Marche e Umbria, Francesco Acquaroli e Stefania Proietti, per il lavoro svolto nella Cabina di coordinamento.

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