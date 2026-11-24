Controlli tra Trestina e Umbertide, ammende per 25 mila euro

📌 FLASH NEWS – Controlli dei Carabinieri tra Trestina e Umbertide, dieci persone denunciate. Sequestrati gioielli per circa 20 mila euro e 6.100 euro in contanti. Dopo le ispezioni in sei esercizi commerciali sono scaturite ammende per circa 25 mila euro.

Gioielli e oggetti preziosi per un valore stimato di circa 20 mila euro, oltre a 6.100 euro in contanti, sono stati sequestrati dai Carabinieri durante un controllo su un’auto a noleggio. Il ritrovamento è avvenuto nel fine settimana, nell’ambito di un servizio straordinario tra Trestina e Umbertide. I militari hanno controllato 49 veicoli e 83 persone. Dieci persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per diverse ipotesi di reato.

Gioielli e contanti nei bagagli dell’auto a noleggio

Sull’auto viaggiavano due uomini di 26 e 37 anni. Nell’esaminare i loro bagagli, i Carabinieri hanno individuato due doppi fondi in cui erano nascosti i preziosi e il denaro. Secondo i militari, i due occupanti non hanno fornito elementi sufficienti a chiarire la provenienza dei beni. Entrambi sono stati denunciati in concorso per sospetta ricettazione. Il sequestro è stato disposto per consentire ulteriori accertamenti sulla provenienza di quanto recuperato.

Bicicletta rubata, documenti contraffatti e droga

In un altro controllo, un residente di Città di Castello è stato denunciato per l’ipotesi di ricettazione. Aveva con sé una bicicletta risultata rubata, per la quale era già stata presentata una denuncia di furto. A un giovane residente a Montone è stato trovato un cacciavite con la punta metallica appositamente affilata. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Tre persone sono state denunciate per falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative dopo aver esibito documenti d’identità risultati contraffatti e privi di microchip. Un uomo residente a San Giustino è stato denunciato per l’ipotesi di spaccio. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbe ceduto una dose di cocaina a un’altra persona. Tre persone tra i 22 e i 36 anni sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Perugia per presunta detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

Guida in stato di ebbrezza e senza patente

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Altri tre conducenti, di età compresa tra i 26 e i 33 anni, sono stati sanzionati perché si erano messi al volante senza avere mai conseguito la patente. A Umbertide, a un uomo di 37 anni è stata contestata l’ubriachezza manifesta. Secondo quanto ricostruito, avrebbe disturbato gli avventori di un esercizio pubblico mentre si trovava in uno stato di alterazione attribuito al consumo di alcol.

Ispezioni sul lavoro in sei esercizi commerciali

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha ispezionato sei esercizi commerciali tra Città di Castello e Umbertide e verificato la posizione di quattro lavoratori. Le irregolarità emerse hanno portato ad ammende per circa 25 mila euro.

Al servizio, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, hanno partecipato i militari delle stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze. L’Arma prevede nuovi controlli nelle prossime settimane.