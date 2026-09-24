Riccio incontra Secondi, confronto sulla sicurezza cittadina

Secondi accoglie Riccio: confronto su Città tifernate sicura

📌 FLASH NEWS – Il colonnello Ivan Riccio, nuovo comandante dei carabinieri di Perugia, è stato ricevuto dal sindaco Luca Secondi a Città di Castello. Con il capitano Massimiliano Croce, confronto su territorio e collaborazione per la sicurezza.

L’incontro nella residenza municipale

Il colonnello Ivan Riccio, nuovo comandante dei carabinieri per la provincia di Perugia, è stato ricevuto nella residenza municipale dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

All’incontro ha partecipato anche il comandante dell’Arma tifernate, capitano Massimiliano Croce. Il colloquio ha permesso di esaminare la realtà cittadina e gli aspetti principali che caratterizzano il territorio comunale.

Collaborazione con le forze dell’ordine

Nel dare il benvenuto al nuovo comandante provinciale, Luca Secondi ha rinnovato la disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire il rapporto di collaborazione con i carabinieri e con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Il sindaco ha manifestato apprezzamento e gratitudine per l’attività quotidiana svolta a tutela della sicurezza dei cittadini e della collettività. Secondi ha definito il confronto costruttivo, richiamando il ruolo dell’Arma dei carabinieri come riferimento essenziale per la comunità tifernate.

Il percorso professionale di Ivan Riccio

Il colonnello Ivan Riccio, 46 anni e originario di Terracina, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha inoltre conseguito un master di secondo livello in Diritto e politiche della sicurezza.

Ha avviato la carriera militare nel 1996, frequentando la Scuola Teuliè di Milano, l’Accademia di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma.

Nel suo percorso ha guidato il nucleo operativo della compagnia Roma-Trastevere dal 2005 al 2007, la compagnia di Tropea dal 2007 al 2009 e quella Roma Piazza Dante dal 2009 al 2014.

Successivamente ha prestato servizio nello Stato maggiore del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con incarichi nell’area del personale e in quella finanziaria. Dal 2023 al 2025 ha comandato il Reparto operativo del Comando provinciale di Bologna. Dal settembre 2025 al 2026 ha frequentato il corso di alta formazione della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia di Roma.