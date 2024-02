Riccardo Cucchi presenta ‘Un altro calcio, è ancora possibile’

Riccardo Cucchi, la voce storica del calcio alla radio che ha influenzato le passioni e i costumi di intere generazioni, ha presentato il suo nuovo libro “Un altro calcio, è ancora possibile”. L’evento, che ha avuto luogo il 13 febbraio alle ore 17 presso la Sala Convegni “Godioli & Bellanti” della Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini” a Città di Castello, ha superato i confini dello sport per abbracciare temi sociali di stretta attualità.

Il messaggio centrale del libro, come sintetizzato da Cucchi, è che “lo sport senza valori non può essere sport”. Questa affermazione risuona come un appello per concentrarsi sui valori piuttosto che sull’insaziabile fame di profitto che sta erodendo diritti e speranze.

Nel libro, Cucchi invita i lettori a ricordare l’emozione di calciare un pallone da bambini e a riappropriarsi di quella dimensione popolare che utilizzava l’occasione sportiva per parlare alla società, della società. Propone di ripartire dal rito del gioco e dalle persone che vi partecipano, sia in campo che in tribuna, per guadagnare in solidarietà, rispetto, amicizia e vicinanza.

Il libro è un viaggio attraverso le suggestioni proposte da Cucchi, narrate attraverso la voce di un grande giornalista sportivo e, soprattutto, un appassionato. Mette in luce il lato migliore del calcio, mostrando ciò che potrebbe davvero essere.

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista sportivo italiano, ha iniziato la sua carriera nel ’92-’93 alternandosi a Sandro Ciotti nel ruolo di prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Due anni più tardi, è diventato radiocronista della Nazionale e prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, ruolo che ha mantenuto per ventitré anni, raccontando diciannove scudetti. Dal 20 agosto 2017, dopo anni di radio, ha debuttato in tv conducendo “La Domenica Sportiva” fino all’anno successivo.

La presentazione del libro è stata un’occasione preziosa per analizzare e discutere di sport, di valori e di questioni che riguardano tutti, in particolare i giovani che praticano il calcio e lo sport. Come ha dichiarato il Presidente della Scuola di Arti e Mestieri “Bufalini”, Giovanni Granci, “grazie alla presenza di un grande giornalista come Riccardo Cucchi, al suo libro, interessante e ricco di significati e all’esperienza professionale che ha alle spalle, sarà una bella occasione per analizzare e parlare di sport, di valori e di questioni che riguardano tutti, giovani in particolare che praticano il calcio e lo sport. Temi, che spesso nel nostro ambito, abbiamo affrontato coinvolgendo tutti i soggetti interessati”.