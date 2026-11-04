Ricarica elettrica, prima colonnina pubblica a Citerna

📌 FLASH NEWS – Installata a Fighille la prima colonnina pubblica per ricaricare veicoli elettrici nel Comune di Citerna. L’impianto si trova nei posteggi tra via del Mulino e via Allende. Per l’attivazione manca l’allaccio alla rete d’Enel.

La prima colonnina pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici nel Comune di Citerna è stata installata nella frazione di Fighille. L’infrastruttura si trova nell’area di parcheggio compresa tra via del Mulino e via Allende e rappresenta un nuovo servizio destinato agli automobilisti che utilizzano mezzi alimentati a energia elettrica.

L’intervento rientra nell’attenzione dell’amministrazione comunale verso la mobilità sostenibile e l’impiego di tecnologie a minore impatto ambientale. L’installazione è stata completata, ma il punto di ricarica non è ancora utilizzabile. Per l’attivazione occorre attendere il collegamento alla rete elettrica da parte di Enel.

Un nuovo servizio pubblico nella frazione di Fighille

La scelta di collocare l’impianto nei parcheggi tra le due strade permette di individuare un’area pubblica dedicata anche alla ricarica delle automobili elettriche.

Si tratta della prima infrastruttura di questo tipo messa a disposizione sul territorio comunale, un elemento che amplia i servizi rivolti sia ai residenti sia agli automobilisti di passaggio.

Il vicesindaco di Citerna, Paolo Carlini, ha evidenziato il valore dell’iniziativa per l’amministrazione, sottolineando come l’introduzione della nuova struttura risponda all’evoluzione delle esigenze legate agli spostamenti e alla crescente attenzione verso le forme alternative di alimentazione dei veicoli.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è offrire una possibilità di rifornimento energetico anche a chi si muove all’interno del territorio di Citerna con un’automobile elettrica.

Paolo Carlini sottolinea il valore dell’intervento

Il vicesindaco ha espresso soddisfazione per il completamento dell’installazione, descrivendo l’infrastruttura come un risultato significativo per la comunità locale.

Secondo Carlini, la disponibilità di un punto di ricarica pubblico costituisce un aggiornamento dei servizi comunali, in linea con i cambiamenti che stanno interessando il settore della mobilità.

L’amministrazione considera inoltre l’intervento un segnale concreto di attenzione alle tematiche ambientali, attraverso la diffusione di strumenti che favoriscono l’utilizzo di mezzi di trasporto con sistemi di alimentazione alternativi.

La presenza della colonnina consentirà quindi di integrare nella rete dei servizi locali una funzione specificamente rivolta ai possessori di veicoli elettrici.

Atteso il collegamento alla rete da parte di Enel

Per rendere operativa l’infrastruttura resta da completare un ultimo adempimento tecnico. Enel dovrà effettuare l’allaccio alla rete elettrica, necessario per consentire l’erogazione del servizio.

Paolo Carlini ha precisato che la struttura è già stata posizionata e che l’amministrazione attende esclusivamente questa operazione per permetterne l’utilizzo.

Non è stata comunicata una data precisa per l’entrata in funzione, anche se il Comune prevede che l’attivazione possa avvenire a breve.

Una volta completato il collegamento, la colonnina sarà accessibile agli utenti interessati alla ricarica delle proprie automobili.

Mobilità sostenibile e servizi nel territorio comunale

L’iniziativa segna l’introduzione di una nuova infrastruttura pubblica nel sistema dei parcheggi di Fighille, collegando le esigenze della mobilità contemporanea alla disponibilità di servizi sul territorio.

La possibilità di effettuare una ricarica all’interno del Comune rappresenta un’opportunità per chi utilizza quotidianamente un veicolo elettrico e per chi attraversa la zona durante i propri spostamenti.

Il completamento dell’allaccio elettrico sarà il passaggio decisivo per trasformare l’installazione già realizzata in un servizio effettivamente disponibile.

Con questo intervento, Citerna avvia la presenza di punti pubblici di ricarica sul proprio territorio, inserendo la mobilità elettrica tra le dotazioni offerte alla cittadinanza.