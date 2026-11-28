Nuovi giochi, fontana e luci LED con 290 mila euro di lavori

📌 FLASH NEWS – Inaugurata a Umbertide piazza Michelangelo dopo lavori da 290 mila euro. Nuovi giochi, fontana riqualificata e impianto LED. Nella serata è prevista l’accensione dell’albero di Natale insieme alle altre luminarie della città.

Piazza Michelangelo è stata inaugurata a Umbertide nella mattinata di sabato 28 novembre 2026, dopo un intervento di riqualificazione da 290 mila euro. Il Comune ha restituito ai cittadini uno spazio pubblico pensato soprattutto per i bambini e le famiglie. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Luca Carizia, la Giunta, i consiglieri comunali e rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose. Presenti anche associazioni, commercianti, uffici tecnici comunali e cittadini. La benedizione della piazza è stata impartita da don Gaetano Bonomi Boseggia.

Pavimentazione, area giochi e illuminazione

I lavori hanno interessato la pavimentazione e hanno previsto la rimozione delle grate in ferro e delle aperture a terra, che creavano difficoltà soprattutto per i bambini. Nella piazza è stata realizzata una nuova area verde attrezzata con giochi. Il nuovo impianto di illuminazione a LED è stato installato per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza nelle ore serali.

L’intervento ha riguardato anche la fontana, con il rifacimento della pavimentazione, il rinnovo dell’illuminazione e l’introduzione di zampilli. Nell’area verde è stato installato un rubinetto di acqua potabile. I getti della fontana potranno essere attivati in occasione di eventi, manifestazioni e attività ludiche.

Laboratori per i bambini e albero di Natale

La festa inaugurale è stata animata dal Gruppo Volontari Umbertide in collaborazione con Baby Circus. Dalle 10.30 alle 12.30 il programma ha proposto laboratori natalizi, truccabimbi e palloncini colorati. I commercianti hanno contribuito alla promozione e alla realizzazione delle iniziative.

Per la serata è prevista l’accensione dell’albero di Natale della piazza, ideato e realizzato con la collaborazione dei commercianti e degli uffici che vi hanno sede. L’albero, addobbato con fili di luce a LED, si accenderà insieme alle altre luminarie di Umbertide.

Il progetto di rigenerazione urbana del Comune

Il sindaco Luca Carizia ha spiegato che l’investimento punta a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e a offrire alle famiglie un luogo in cui incontrarsi anche nella vita di tutti i giorni. Ha ringraziato gli uffici tecnici comunali, le imprese, gli artigiani e le maestranze che hanno lavorato alla riqualificazione, oltre ai commercianti che hanno contribuito alle attività per i più piccoli.

Il Comune ha inserito l’intervento nel più ampio programma di rigenerazione urbana avviato dall’amministrazione. Dopo l’inaugurazione, l’invito ai cittadini è a frequentare la piazza e a prendersi cura degli spazi condivisi.