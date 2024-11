Riapre il Teatro dei Riuniti di Umbertide

Riapre il Teatro – Dopo alcuni mesi necessari per la realizzazione di lavori di manutenzione e all’espletamento della gara per l’affidamento della nuova gestione, il Teatro dei Riuniti di Umbertide è pronto a riaprire le sue porte. La riapertura e la gestione per i prossimi cinque anni sarà ancora dell’Accademia dei Riuniti, compagnia teatrale di Umbertide, che nel 2025 festeggerà 60 anni di storia.

Un Teatro rinnovato, una tradizione che continua; in questi mesi si è lavorato intensamente per restituire al pubblico non solo una struttura rinnovata, ma un luogo capace di accogliere storie, emozioni e talenti.

Gli interventi di manutenzione nel dettaglio hanno riguardato l’intera struttura ed in particolare l’impianto di riscaldamento attraverso lavori di efficientamento. I lavori presso il Teatro dei Riuniti sono stati possibili grazie a 80mila euro provenienti dal bilancio comunale.

Con questo intervento il Comune di Umbertide ha voluto principalmente rinnovare il sistema di generazione di calore, installato oltre trenta anni fa e ormai non più idoneo a garantire il riscaldamento della struttura con rendimenti e consumi accettabili.

L’attuale caldaia è stata quindi sostituita da un nuovo generatore di calore a condensazione. Sono stati anche effettuati ulteriori interventi quali la sistemazione dell’intonaco dei camerini, modificando la regimazione delle acque in modo da salvaguardare in futuro gli stessi dalle infiltrazioni d’acqua. È stato anche installata una linea vita sulla copertura in modo da consentire di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa copertura in tutta sicurezza.

Questo quanto dichiarato all’unisono dal sindaco Luca Carizia, dall’assessore alla Cultura Annalisa Mierla e dall’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini: “Riapre il Teatro dopo importanti interventi che questa Amministrazione ha voluto fortemente, per dare ancora più lustro a questo luogo dove vivere la bellezza e il coinvolgimento dei numerosi spettacoli e degli eventi che il Teatro ospita ogni anno, registrando sempre una grande partecipazione da parte dei nostri concittadini.”

Il sipario si alzerà ufficialmente il 7 e l’8 dicembre, con lo spettacolo “Un canto di Natale” di Charles Dickens. A portarlo in scena sarà Michelangelo Pulci, attore di teatro, cinema e televisione originario di Città di Castello, che darà nuova vita al celebre racconto con un adattamento inedito capace di mescolare commedia e dramma; regia firmata da Paolo Serra.

“Riaprire il Teatro è per noi un ritorno a casa,” commenta l’Accademia dei Riuniti. “Ci prendiamo la responsabilità e il privilegio di restituire alla comunità uno spazio che è fondamentale per arricchire lo spirito e creare bellezza.”

Ma le sorprese non finiscono qui: dopo lo spettacolo del 7 dicembre, la festa continuerà con lo Scrooge Party, un evento in collaborazione con Anonima Impresa Sociale, che celebrerà il ritorno del Teatro con musica e convivialità.

Questi gli appuntamenti della riapertura: sabato 7 e Domenica 8 dicembre, ore 21:00 – “Un canto di Natale” di Charles Dickens, con Michelangelo Pulci; sabato 7 dicembre, dalle 23:00 – Scrooge Party.

Il 2025, trentacinquesimo anno dall’inaugurazione del Teatro (1990 – 2025), si preannuncia con una stagione teatrale ricca e pronta a coinvolgere e stupire. Il Teatro dei Riuniti è pronto a tornare protagonista della scena culturale umbertidese.