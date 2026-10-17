Retrò Vintage, oltre 120 espositori al mercatino autunnale in piazza

Vintage e antiquariato nel centro di Città di Castello il 18

📌 FLASH NEWS – Retrò torna domenica 18 ottobre nel centro di Città di Castello. Attesi oltre 120 espositori tra vintage, antiquariato e collezionismo. Divieti di transito dalle 6 alle 20 in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti.

Retrò inaugura il periodo autunnale con gli spazi espositivi al completo. Domenica 18 ottobre il mercatino del vintage, dell’antiquariato e del collezionismo porterà nel centro storico di Città di Castello oltre 120 espositori attesi. L’appuntamento riprende dopo un’estate che, secondo il bilancio dell’amministrazione comunale, ha registrato un riscontro positivo in termini di partecipazione e gradimento.

I banchi occuperanno il percorso abituale: piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, parte di corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e piazza Gabriotti. La manifestazione unirà così l’offerta commerciale alla possibilità di visitare il patrimonio artistico cittadino e conoscere la cucina locale.

Dai libri alle monete, un’offerta per collezionisti

Nata nel 1984, Retrò si svolge ogni terza domenica del mese e comprende settori diversi. Accanto ad antiquariato e artigianato trovano spazio filatelia, numismatica, libri e mobili antichi, con proposte rivolte a interessi e forme di collezionismo differenti.

La rassegna ha registrato finora una media di 115 operatori per appuntamento, con punte superiori a 130. Il dato medio risulta in crescita rispetto agli anni precedenti. Gli espositori provengono da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia: una partecipazione che coinvolge dunque diverse regioni del Centro e del Nord Italia.

Il percorso tra arte e cucina locale

Le vie del mercatino si inseriscono in un centro storico caratterizzato da testimonianze che attraversano Medioevo, Rinascimento e arte contemporanea. Tra i luoghi richiamati dalla presentazione dell’iniziativa figurano Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, sede di mostre d’arte contemporanea, e Palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la Pinacoteca comunale.

Completano questo itinerario Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca comunale, e Palazzo Albizzini, legato alla Fondazione Burri. Alla visita si affianca l’offerta dei ristoranti cittadini, nei quali il tartufo occupa un posto centrale nei menù del territorio. Da poche settimane si è aperta, in particolare, la stagione della trifola.

Il bilancio dell’assessora Letizia Guerri

L’assessora al Commercio e Turismo Letizia Guerri ha sottolineato la continuità del richiamo esercitato dalla manifestazione, che dopo oltre quarant’anni conserva l’interesse del pubblico italiano e straniero.

Nel presentare la prima edizione autunnale, l’assessora ha inoltre ringraziato il personale comunale dei settori Commercio e Turismo e il Corpo di Polizia Locale per il lavoro svolto a supporto dell’organizzazione.

Le modifiche alla viabilità per domenica

Per consentire lo svolgimento di Retrò, un’ordinanza del comandante della Polizia Locale introduce dalle 6 alle 20 il divieto di transito, anche per gli autorizzati, in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, per quest’ultima nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere.

È previsto inoltre il divieto di sosta in piazza Fanti, esteso ai veicoli autorizzati. La stessa limitazione interessa piazza Costa, dove saranno ammessi gli espositori per le operazioni di carico e scarico del materiale.

Per informazioni sulla manifestazione sono disponibili i numeri 075 8554922 e 075 8529254.