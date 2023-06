Apertura Arte e Cultura

Retrò: Edizione record di antiquariato e collezionismo a Città di Castello

Nel centro storico di Città di Castello, domani, domenica 18 Giugno, si terrà un’edizione record di Retrò, la rassegna dedicata all’antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica. Con la partecipazione di 150 espositori provenienti da tutto il Centro-Italia, l’evento si svolgerà tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti. Si tratta di uno dei mercatini più antichi della regione, che da oltre 30 anni richiama appassionati e turisti.

La rassegna di Retrò offre una vasta gamma di ambiti espositivi, che spaziano dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato e dal libro al mobile antico. Il centro storico di Città di Castello, con le sue vie, le piazze e i magnifici palazzi nobili rinascimentali, crea una cornice suggestiva per l’evento. Tra le attrazioni presenti nella zona, si possono citare Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che ospita mostre di arte contemporanea, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della Pinacoteca comunale, Palazzo Vitelli a San Giacomo, che ospita la Biblioteca Comunale, e Palazzo Albizzini Fondazione Burri.

L’edizione di Retrò di quest’anno non si limita solo a una mostra di opere d’arte e oggetti da collezione, ma offre anche un’esperienza gastronomica. I ristoranti e gli esercizi ricettivi della città propongono menù speciali della cucina locale, con il tartufo come protagonista assoluto, sia nella sua varietà “bianchetto” a primavera, sia nella versione nera (scorzone) in estate.

Durante l’evento, i negozi del centro storico rimarranno aperti, offrendo ai visitatori l’opportunità di fare shopping e scoprire le peculiarità commerciali della città. Letizia Guerri, assessore al Commercio e Turismo, ha espresso gratitudine agli antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti che hanno scelto Città di Castello per questa edizione speciale di Retrò. Ha inoltre ringraziato i commercianti del centro storico per la loro partecipazione e il personale comunale del settore Commercio e Turismo, così come il Corpo di Polizia Municipale, per il supporto fornito nell’organizzazione dell’evento.

Per ulteriori informazioni e contatti: tel. 075 8554922 / 075 8529254 – turismo@comune.cittadicastello.pg.it.

Data: Domenica 18 giugno Orario: Dalle ore 6 alle ore 20 Luogo: Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti