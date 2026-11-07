Retrò anticipa di una settimana, mercato in piazza Garibaldi

Mercato a Città di Castello, divieti dalle ore 6 alle ore 20

📌 FLASH NEWS – Retrò anticipa a domenica 8 novembre in piazza Garibaldi a Città di Castello per evitare la concomitanza con la Fiera di San Florido. Dalle 6 alle 20 divieti di sosta e modifiche al traffico anche in un tratto di via Gramsci.

Retrò si svolgerà domenica 8 novembre in piazza Garibaldi, a Città di Castello, anticipando eccezionalmente di una settimana rispetto al calendario ordinario. Il mercato dedicato ad antiquariato, collezionismo, hobbistica e vintage cambia data per evitare la sovrapposizione con la Fiera delle merci di San Florido, prevista da venerdì 13 a domenica 15 novembre.

La decisione dell’amministrazione comunale punta a mantenere accessibile la viabilità del centro storico e ad assicurare condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle due manifestazioni. La diversa programmazione consentirà inoltre di limitare i disagi per i partecipanti e di agevolare l’allestimento degli stand.

Gli espositori in piazza Garibaldi

La collocazione scelta è quella utilizzata abitualmente quando il cuore della città ospita altri appuntamenti. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 novembre, infatti, il centro storico accoglierà anche il secondo weekend della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato.

Chi raggiungerà Città di Castello domenica potrà quindi visitare il mercato e partecipare agli appuntamenti della manifestazione dedicata al tartufo. Per gli espositori di Retrò, la sistemazione in piazza Garibaldi permetterà di organizzare gli spazi senza interferire con le iniziative concomitanti.

Le aree interessate dal divieto di sosta

Per consentire lo svolgimento del mercato, il comando della Polizia locale ha emanato l’ordinanza numero 412, che modifica e integra parzialmente la precedente ordinanza numero 394/2026.

Le disposizioni saranno in vigore dalle 6 alle 20 di domenica 8 novembre. In piazza Garibaldi scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte centrale riservata agli espositori.

Lo stesso provvedimento interesserà gli stalli sul lato prospiciente l’ingresso principale di Palazzo Vitelli e quelli davanti alla sede dell’Istituto Monte dei Paschi. Sono previste eccezioni per i mezzi di soccorso e di polizia.

Il corridoio di accesso e i divieti in via Gramsci

Resterà garantito il passaggio nel corridoio di accesso da viale Vittorio Veneto a piazza Garibaldi, con uscita consentita esclusivamente verso via degli Albizzini oppure via San Bartolomeo.

In via Gramsci, nel tratto tra l’intersezione con via Sant’Antonio e piazza Garibaldi, saranno invece vietati sia il transito sia la sosta. Anche in questo caso è prevista la rimozione forzata dei veicoli, con deroga per i mezzi di soccorso e di polizia.

A dicembre torna il calendario ordinario

L’anticipo riguarda soltanto l’appuntamento di novembre. Dal mese successivo Retrò riprenderà la consueta cadenza della terza domenica del mese. La prossima edizione sarà quella speciale in prossimità del Natale, fissata per domenica 20 dicembre.