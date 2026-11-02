Retrò anticipa a novembre: mercato in centro l’8 novembre 

2 Novembre 2026 Città di Castello, Economia, Ultime notizie 0
Retrò anticipa a novembre: mercato in centro l'8 novembre 

Cambio di data per gli stand a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Tweet: Retrò anticipa eccezionalmente il calendario di novembre e si svolgerà domenica 8 novembre in piazza Garibaldi a Città di Castello. La decisione evita sovrapposizioni con la Fiera di San Florido e garantisce migliore accessibilità nel centro storico

Città di Castello, 2 11 2026 – Retrò, il mercato dedicato all’antiquariato, al collezionismo, all’hobbistica e al vintage, modifica eccezionalmente la propria programmazione per il mese di novembre. L’appuntamento, abitualmente previsto nella terza domenica del mese, sarà infatti anticipato a domenica 8 novembre e si svolgerà in piazza Garibaldi a Città di Castello con orario continuato dalle 9 alle 23. La variazione del calendario è stata decisa dall’amministrazione comunale per evitare la concomitanza con la tradizionale Fiera delle Merci di San Florido, prevista da venerdì 13 a domenica 15 novembre. L’obiettivo è garantire una gestione più efficace della mobilità urbana e consentire una piena fruibilità degli spazi del centro storico durante lo svolgimento delle diverse manifestazioni.

La scelta organizzativa nasce dall’esigenza di assicurare accessibilità e sicurezza nelle aree centrali della città, evitando sovrapposizioni che potrebbero creare difficoltà alla circolazione e ai visitatori. Lo spostamento consentirà inoltre agli operatori di allestire le proprie postazioni nelle condizioni abituali previste quando il centro storico ospita eventi di particolare richiamo. In questo modo gli espositori potranno organizzare gli stand con maggiore facilità, senza interferenze logistiche con altre iniziative in programma nello stesso periodo.

La nuova data di Retrò coinciderà con il secondo fine settimana della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre nel cuore di Città di Castello. I visitatori avranno quindi l’opportunità di vivere una giornata caratterizzata da proposte differenti ma complementari. Da una parte il mercato dedicato agli oggetti d’epoca, alle curiosità da collezione, agli articoli vintage e all’hobbistica; dall’altra una delle manifestazioni più rappresentative legate alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Dopo l’eccezione di novembre, Retrò tornerà alla consueta programmazione nella terza domenica del mese. Il calendario proseguirà infatti regolarmente a dicembre, quando è prevista anche una speciale edizione in atmosfera natalizia.  L’ultimo appuntamento dell’anno si terrà domenica 20 dicembre, confermando una manifestazione che continua a rappresentare un punto di riferimento per appassionati di antiquariato, collezionismo e vintage, oltre a costituire un elemento di richiamo per il centro storico di Città di Castello.

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