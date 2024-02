Retrò 2024: boom di richieste e entusiasmo per rassegna di antiquariato

La città si prepara ad accogliere domani, 18 febbraio, la seconda edizione del 2024 della celebre rassegna “Retrò”, evento intramontabile dedicato ad antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica. Il comando della Polizia Locale ha ricevuto una sorprendente risposta, con 150 richieste di partecipazione da espositori, ambulanti ed antiquari provenienti da ogni angolo del centro-Italia. Tuttavia, la disponibilità di spazi, pari a 130, ha costretto a fare i conti con un’elevata domanda, aggravata dalla temporanea indisponibilità degli spazi del loggiato Gildoni, attualmente in fase di ristrutturazione della cupola in vetro.

La rassegna, che si tiene regolarmente ogni terza domenica del mese da ben 40 anni, gode di una vasta partecipazione e rappresentanza da parte degli espositori, provenienti da regioni come Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia. La presenza media degli operatori è cresciuta del venti per cento rispetto agli anni precedenti, toccando picchi record a giugno e dicembre con quasi 130 partecipanti.

Il fascino di “Retrò” non si limita al panorama espositivo, ma si estende al movimento turistico, rendendola una delle prime manifestazioni del genere. Nata nel lontano 1984, la rassegna ha consolidato la sua posizione nel corso degli anni, abbracciando ambiti espositivi diversificati, dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, dal libro al mobile antico. Nel 2023, ha registrato una presenza media di 110 operatori ogni terza domenica del mese, con una significativa crescita rispetto agli anni precedenti.

Il centro storico della città, con le sue vie, piazze e maestosi palazzi nobili rinascimentali, diventa il palcoscenico ideale per “Retrò”. Luoghi come Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, Palazzo Vitelli a San Giacomo e Palazzo Albizzini Fondazione Burri, contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e culturale. La rassegna diventa così non solo un’opportunità per esplorare opere d’arte dal Medioevo all’arte contemporanea, ma anche un’occasione per gustare i prelibati menù della cucina locale, con il tartufo a fare da protagonista in tutte le stagioni.

L’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, esprime soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato e anticipa i festeggiamenti per il 40° compleanno di “Retrò” nell’aprile prossimo. “Siamo già al lavoro per organizzare un programma denso di iniziative collaterali”, dichiara. L’apprezzamento viene esteso al personale comunale del settore Commercio e Turismo e al Corpo di Polizia Municipale per il supporto fornito.

Per l’occasione, il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza, istituendo divieti di transito e sosta su alcune vie e piazze del centro storico per garantire lo svolgimento agevole della rassegna. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 075 8554922 / 075 8529254 o scrivere a turismo@comune.cittadicastello.pg.it. La cittadina si prepara così a vivere un’affascinante giornata di cultura, arte e tradizione con l’evento “Retrò”.