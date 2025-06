Referendum: a Città di Castello costituiti regolarmente tutti i seggi

I numeri e le informazioni utili sulla consultazione di domenica 8 e lunedì 9 giugno

I 54 seggi elettorali ordinari e i 2 seggi speciali (ospedale e Asp Muzi Betti) del territorio comunale di Città di Castello sono stati tutti regolarmente costituiti nei termini previsti. Le operazioni di voto per i referendum popolari abrogativi, in programma domani, domenica 8 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si potranno pertanto svolgere secondo quanto prestabilito dall’Ufficio Elettorale del Comune.

Elettorato. Saranno 29.501 gli elettori tifernati chiamati alle urne per pronunciarsi sui cinque quesiti proposti. Potranno votare 14.255 maschi e 15.246 femmine, tra i quali ci saranno 178 cittadini per la prima volta al voto che hanno compiuto 18 anni nel 2025 (88 maschi e 90 femmine, delle quali la più giovane diventerà maggiorenne proprio domenica 8 giugno). Gli ultracentenari saranno in tutto 29, di cui tre maschi e 26 femmine. E’ donna anche l’elettrice più anziana, con 104 anni. Alle urne sono attesi pure sei elettori residenti in altri comuni che hanno fatto domanda per votare a Città di Castello (due maschi e quattro femmine), mentre saranno 45 i tifernati che parteciperanno alla tornata referendaria in altre città (16 maschi e 29 femmine).

Seggi e cambi di sede. A Città di Castello saranno a disposizione 54 seggi ordinari e due speciali (ospedale e Asp Muzi Betti): il più piccolo sarà il numero 43 a Petrelle, con 208 elettori, e il più grande sarà il numero 5 alla scuola primaria di Pieve delle Rose, con 818 elettori. L’Ufficio Elettorale del Comune, con la responsabile Daniela Salacchi, ricorda che anche per i referendum ci saranno spostamenti di sedi di seggi dovute ai lavori in corso in alcuni edifici. Gli elettori delle sezioni 4 – 7 – 8 – 25 – 34 – 41 della scuola Dante Alighieri voteranno alla scuola Giovanni Pascoli, mentre per quelli della sezione 39 della scuola di Badia Petroia sarà a disposizione la scuola secondaria di secondo grado di Trestina, dove dovranno recarsi anche i cittadini iscritti nella sezione 44 dell’ex scuola dell’infanzia – Pro-Loco di Lugnano.

Trasporto gratuito per persone con disabilità e anziani. Come di consueto, l’Ufficio Elettorale del Comune ha previsto un servizio di trasporto pubblico ai seggi per anziani e disabili con un mezzo appositamente attrezzato, che sarà a disposizione domenica 8 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e lunedì 9 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per prenotare la corsa è possibile telefonare al numero 339.7383277.

Orario al pubblico dell’Ufficio Elettorale. Domani e lunedì l’Ufficio Elettorale del Comune di Città di Castello, in via XI Settembre 41, osserverà un orario di apertura continuato per rilasciare a tutti i cittadini che ne faranno richiesta i duplicati della tessera elettorale necessari a partecipare alla consultazione referendaria. Il personale sarà a disposizione degli elettori dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì. La delegazione comunale di Trestina, in piazza Italia 1, sarà aperta al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di domenica, mentre lunedì osserverà l’orario 7.00-13.00, 14.00-15.00.

Duplicati tessere. I duplicati verranno consegnati solo previa esibizione di un documento di identità valido e potranno essere ritirati anche per i propri familiari. Si ricorda che la tessera elettorale viene rilasciata in caso di deterioramento o smarrimento (con il duplicato che sarà consegnato previa apposita dichiarazione dell’interessato ed eventuale restituzione della tessera danneggiata); in caso di furto (con la domanda di duplicato che dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza); in caso trasferimento della residenza a Città di Castello da un altro comune (presentandosi muniti della tessera elettorale del comune di precedente residenza); in caso di esaurimento degli spazi (presentandosi con la tessera esaurita). La tessera elettorale verrà consegnata all’interessato che esibisca un valido documento d’identità e sarà possibile ritirarla anche per i propri familiari.

Info. Tutte le informazioni utili per partecipare al voto sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione speciale dedicata al Referendum 2025 (https://www.comune. cittadicastello.pg.it/ pagina964_referendum- abrogativi-2025.html).